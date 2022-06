Aké vážne je zranenie Alexandra Zvereva? Prvé vyšetrenia neveštia vôbec nič dobré

Nemecký tenista Alexander Zverev (25) po zlom dostúpení kričal od bolesti a trpel ako zviera. Presný dôvod tejto desivej reakcie je už zrejme jasný. Podľa prvého vyšetrenia má totiž rodák z Hamburgu potrhané postranné väzy na pravej nohe. Po návrate domov však podstúpi ešte ďalšie lekárske kontroly. Tretí hráč sveta o tom informoval na svojom Instagrame.

„Momentálne som na ceste späť domov. Podľa prvých lekárských kontrol to vyzerá tak, že som si pretrhol niekoľko postranných väzov na pravej nohe. V pondelok letím do Nemecka, aby som absolvoval ďalšie vyšetrenia a rozhodol sa pre najlepší a najrýchlejší spôsob liečby," napísal Zverev na sociálnej sieti.

Olympijský víťaz z Tokia sa zranil v semifinálovom zápase Roland Garros so Španielom Rafaelom Nadalom. Za stavu 6:7, 6:6 sa Zverevovi pri zahrávaní víťaznej loptičky pri sklze zasekla noha na antuke a nekoordinovane spadol na zem. Po odchode z kurtu na vozíku sa síce ešte vrátil na ihrisko, no už len za pomoci barlí, aby sa vzdal. Do útrob štadióna odišiel za mohutného potlesku prítomných divákov.

Podľa jeho brata a manažéra Mischu Zvereva bude pondelňajšie vyšetrenie kľúčové pre ďalšie plány. „Navštívi niekoľko lekárov a potom budeme vedieť viac. Pondelok je rozhodujúci deň. Nevyzerá to dobre, ale stále máme nádej," povedal Mischa Zverev.