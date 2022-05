Lilly Beckerová o tom, ako povedala synovi Amadeovi: Tvoj otec je teraz vo väzení!

Bezsenné noci, konzultácie s odborníkmi. To všetko má za sebou exmanželka Borisa Beckera (54) Lilly, ktorá pre portál www.dailymail.co.uk priznala, že povedať jedinému synovi, že jeho otec je vo väzení, bolo to najťažšie, čo v živote musela urobiť.

Lilly vedela, že po nástupe tenisovej legendy do väzenia v Anglicku, ju ten rozhovor neminie. No, ako to urobiť... Keby mal o pár rokov viac, tak by mu vraj naostro povedala, že otec to „posral“ a je v base. Ale Amadeus má dvanásť! Na radu priateľa, ktorý učil v materskej škole, mu to povedala pri hre.

„Nikdy nezabudnem na pohľad jeho modrých očí, ktoré má po Borisovi... Pohybovali sa zľava doprava a zase späť. Bol ohromený. Len to nedokázal pochopiť. Rozsudok padol v piatok a svojho otca ešte vo štvrtok videl.

Tak povedal: ‚Ale práve som ho videl!‘ Opýtala som sa: ‚Chceš plakať?‘ A on povedal: ‚Nie.‘ Potom som povedala: ‚Chceš byť sám?‘ Odpovedal: ‚Áno,‘“ popísala svoje pocity Lilly, ktorá svojmu ex odkázala:

„Toto nie je hra, Boris. Nie si v tom prekliatom Wimbledone! Nie sú to US Open, ale jedného dňa budeš musieť odpovedať na otázky svojho syna, pozrieť sa mu do očí ako ja. Dúfam, že máš pripravené odpovede.“