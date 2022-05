Víťazná premiéra Molčana na Roland Garros: Slovák narazí v druhom kole na svetovú jednotku!

Na druhom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži bude mať Slovensko dvoch zástupcov v 2. kole dvojhry.

Medzi ženami sa tam ešte v pondelok dostala Anna Karolína Schmiedlová triumfom nad krajankou Kristínou Kučovou, v utorok si postup z 1. kola vybojoval Alex Molčan triumfom nad Argentínčanom Federicom Coriom za 187 minút 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.

Rovnakého súpera Molčan zdolal aj počas minulého týždňa vo štvrťfinále turnaja ATP vo francúzskom Lyone. Pred 24-ročným prešovským rodákom teraz stojí mimoriadne ťažká prekážka, nastúpi totiž proti svetovej jednotke, najvyššie nasadenému hráčovi a obhajcovi titulu Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Alex Molčan na Roland Garros ešte medzi mužmi nehral, pri debute si hneď pripísal víťazstvo. V prvom sete duelu proti Coriovi si slovenský tenista udržal servis a keďže súpera brejkol už v druhej hre, získal ho vo svoje prospech.

V druhom po dvoch stratených servisoch prehrával Slovák už 0:4, no potom Argentínčana brejkol hneď trikrát a triumfoval 6:4. V treťom sete prišiel Molčan o svoje podanie dvakrát a súperove získal len jedno, podľahol mu teda 3:6.

Štvrtý set začali obaja hráči stratou podania, no slovenský tenista si neskôr vypracoval vedenie 5:1. Potom však opäť prišiel o svoj servis, pri svojom ďalšom podaní však na postup využil hneď prvý mečbal. Maximom Alexa Molčana na turnajoch "veľkej štvorky" je 3. kolo z minuloročného US Open v New Yorku.

Molčan si už raz s Djokovičom zmeral sily, vlani v belehradskom finále mu podľahol 4:6, 3:6. Súboj 2. kola medzi oboma hráčmi bude pikantný najmä kvôli tomu, že súčasným koučom Molčana je Marián Vajda, ktorý v minulosti Srba dotiahol k zisku 20 grandslamových titulov.