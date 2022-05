Marián Vajda po svetovej jednotke povedie slovenskú jednotku: Ako to bolo s definitívnym rozchodom s Djokovičom?

Dlho neoddychoval... Marián Vajda sa stal hlavným trénerom slovenskej mužskej tenisovej jednotky Alexa Molčana (24). Bývalý úspešný kouč Novaka Djokoviča, ktorý bol pri všetkých 20 grandslamových tituloch Srba a priviedol ho k postu svetovej jednotky, prezradil, že s iniciatívou prišiel Alex.

Hneď po oznámení ukončenia spolupráce s Djokovičom ho oslovilo niekoľko manažérov, aby trénoval dobrých hráčov, ale „... Alex bol prvý, ktorý ma kontaktoval, navyše je to Slovák, čo zohralo dôležitú úlohu. Chcem pomôcť Alexovi a slovenskému tenisu,“ vyhlásil M. Vajda, ktorý pridal aj svoju verziu druhého rozchodu s hviezdnym Srbom.

Srbské médiá už v utorok informovali, že Marián Vajda sa stal trénerom nového Djokoviča. Vidíte to aj vy tak?

Je to pekné od srbských médií... Mám s nimi výborné vzťahy a teším sa z ich postoja. Že som si získal ich priazeň, že to spopularizovali ešte skôr ako my na Slovensku a ďakujem im, že veria mojej práci.

Vaša spolupráca s Djokovičom i Molčanom štartuje v čase, keď im patrila, či patrí 47. priečka v rebríčku. Čo majú ešte spoločné, že by aj z Alexa mohol vyrásť porovnateľne veľký hráč?

Alex má chuť a ambíciu byť najlepší. To majú podobné a to je dôležité, aby sa aj z neho mohol stať veľký hráč. Ja som mal vždy šťastie na hráčov, ktorí boli ambiciózni, pracovití, túžiaci sa dostať čo najvyššie. Či už to bol Novak Djokovič, či Dominik Hrbatý. Boli to „dríči“. Nedokážem odhadnúť, kam sa až dostane, ale verím, že mu s celým tímom pomôžem na ceste hore. Uvidíme. Ani Djoko nebol úplne najlepší, keď sme začínali. Ale poctivou prácou sa presadil.

Aká bola vaša prvá reakcia na Alexovu výzvu na spoluprácu. Povedali ste mu, že si trúfa?

Jasné. Ja som mu hneď povedal, že má „gule“.



Najskôr si musíme k sebe nájsť cestu. To je dôležité. Už sme mali dva spoločné tréningy a je veľmi pozitívne, že si rozumieme s Karolom Beckom. Máme podobné tréningové metódy, podobné názory na štarty na turnajoch. Prioritou sú grandslamy, ale je dôležité, aby sa dostal do takej formy, aby vedel zvládať ťažké zápasy a zdolávať kvalitných súperov. A to si žiada hrať veľa ťažkých zápasov.

Viete si predstaviť, že sa raz Alex stretne s Djokovičom a vy budete musieť šiť taktiku na svojho bývalého zverenca?

Uff... Bolo by to zaujímavé, ale vtedy by museli všetky kamarátstva ísť bokom. Som profík a viem, čo sa odo mňa žiada.

Takže vychová Vajda nového Djokoviča? Kam by sa podľa vás mohol váš nový zverenec dostať?

Nerád porovnávam, ale určite chcem, aby sa dostal čo najvyššie. Najlepšie do TOP 10 a snom každého tenistu je vyhrať grand slam a byť v rebríčku čo najvyššie.

Všetko to začal alex

Ešte vlani Alex oslovil Mariána Vajdu s otázkou, či by mu poradil, kto by ho mohol trénovať. Dostal odpoveď, že Karol Beck. Potom spolu hovorili o nejakej možnej spolupráci, či už spoločné tréningy, alebo odborné rady, no keď sa objavila správa, že Djokovič a Vajda skončili, tak to rozbehol a oslovil jedného z najlepších trénerov tenisovej histórie.

„Malú dušičku som mal, ale som veľmi rád, že nakoniec sme sa dohodli. Po angažovaní trénera svetového kalibru mám ešte väčšiu chuť do tenisu. Nebudem prezrádzať konkrétne rebríčkové ambície, ale dúfam, že na konci roka ich všetci uvidia,“ vyhlásil rodák z Prešova, ktorý je rád, že celý jeho tím, tenisový tréner Karol Beck a kondičný tréner Dávid Olasz, to berie ako veľkú šancu niečo sa naučiť.