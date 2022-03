Pôvodom ukrajinská tenistka sa vydala: Smutné pozadie krásnych životných chvíľ!

Ukrajinská rodáčka, no belgická tenisová reprezentantka Maryna Zanevská (28) sa odhodlala k životnému kroku. V časoch, kedy jej rodná Odesa čelí útokom ruskej armády, povedala láske svojho života „áno“.

Manželský zväzok uzatvorila so svojím digitálnym expertom Philippom. „Je hrozné to písať, ale vzhľadom na vojnu v mojej krajine to nie je vhodná chvíľa na oslavy a večierky,“ prezradila smutné pozadie celej milej udalosti na svojej sociálnej sieti Instagram.

„Za posledné dva týždne som si uvedomila, že nič nie je dôležitejšie ako mier, rodina a láska. Teraz viem, kto je skutočným priateľom,“ pokračovala po novom paní Schmidtová. „Uvedomila som si, že na to, aby sme niečo urobili, nie je potrebné čakať na zajtra, čakať na dokonalý okamih, pretože ten vôbec nemusí prísť,“ zamyslela sa Maryna pôvodom práve z Ukrajiny sužovanej vojnovým konfliktom.

Osudové „áno“ si novomanželia povedali v americkom Las Vegas. Nevesta mala pri oltári dve priania – pevné partnerské spolunažívanie a koniec ruského útoku v jej materskej vlasti. „Modlím sa, aby vojna na Ukrajine skončila a my sme sa znovu mohli stretnúť so svojou rodinou, osláviť mier a výnimočné chvíle našich životov!“