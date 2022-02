Česká tenistka prehovorila o ťažkom pôrode: Dcérka bola fialová!

Česká tenistka Lucia Šafářová (34) prehovorila o ťažkom pôrode. Slávnemu hokejistovi Tomášovi Plekancovi (39) priviedla na svet dcéru Leontýnku.

Komplikovaný pôrod mal nakoniec šťastný koniec. Vyrovnaná mama Lucia sa otvorene podelila o svoj zážitok.

„Svaly ma nechceli pustiť, telo sa nechcelo uvoľniť, aj keď som sa snažila a hoci mi dávali rôzne prípravky na podporu uvoľnenia,“ popisovala tenistka niekoľkohodinovú drámu pre magazín Maminka.

Lucia Šafářová sa tesne pred pôrodom rozhodla, že dcérku Leontýnku privedie prirodzene. „Maličká bola troška fialová, asi tú cestu nemala úplne jednoduchú, ale som veľmi rada, že sa narodila prirodzenou cestou,“ prezradila.

Tenistka chcela pôrod bez liekov od bolesti, ale nedalo sa to. „Asi to ale bolo aj tým, že to trvalo dlho. Do pôrodnice sme prišli o siedmej ráno a malá sa narodila nasledujúci deň o pol druhej ráno,“ prezradila a pochválila partnera Tomáša Plekanca, ktorý bol pri pôrode veľkou oporou.

„Všetky vitálne funkcie boli v poriadku. Ale hovorili mi, že som mala extrémne krátku pupočnú šnúru, takže som si ju mohla položiť len pod prsia, ďalej nedosiahla. Bolo to zvláštne, ale nevadilo mi to,“ dodala Šafářová.