Funkcionár FC Barcelona zaútočil na Nadala: Je to nepriateľ štátu!

Správu o ukončení spolupráce zverejnil prezident katalánskeho veľkoklubu Joan Laporte.

Nedával si pozor na jazyk a teraz musí skončiť. Alfons Godal tvrdo zaútočil na sociálnej sieti na Rafaela Nadala, ktorý zvíťazil na prvom grandslame sezóny na Australian Open.

„Nadala nemusím od prvého dňa. Patrí do rovnakej kategórie ako španielsky národný tím, Real Madrid a Fernando Alonso. Všetci sú nepriatelia nášho štátu,“ napísal na svojom twitterovom účte, kde ukázal nenávisť k rivalovi Realu Madrid, španielskej reprezentácii aj pretekárovi formule 1 Fernandovi Alonsovi.

Alfons Godall, vice president of the Barça foundation, resigned from his position today. Barça may have lost a sponsor because of his personal tweet criticizing Rafael Nadal.



