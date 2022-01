Najprv vážne zranenie nohy, koronavírus a teraz senzačný triumf: Nadal prežíva jeden z najemotívnejších momentov v kariére!

Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal druhýkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na Australian Open a získal rekordný 21. grandslamový titul.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vo vyše päťhodinovom päťsetovom finále zdolal v pozícii turnajovej šestky nasadenú dvojku Rusa Daniila Medvedeva po skvelom obrate 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5. Španiel sa na čele historických tabuliek odpútal od Švajčiara Rogera Federera a Srba Novaka Djokoviča, ktorí majú na konte 20 grandslamových trofejí.

Nadalov titul je o to cennejší, že iba začiatkom roka sa vrátil do súťažného kolotoča po päťmesačnej prestávke zavinenej zranením nohy. V decembri navyše prekonal koronavírus. "Je to jeden z najemotívnejších momentov v mojej kariére. Bola to magická noc, ani neviem opísať slovami moje pocity. Viem sa vžiť do kože Daniila. Je ťažko prehrať zápas, v ktorom si viedol 2:0 na sety. Nepochybujem však o tom, že túto trofej ešte získaš a nie iba raz. Pred pol rokom som vôbec nevedel, či sa ešte vrátim na profesionálny okruh.

Teraz tu stojím pred vami ako grandslamový šampión, čo je fantastické. Ďakujem všetkým za podporu a lásku, uplynulé týždne mi zostanú v srdci naveky. Chcem sa poďakovať všetkým v mojej lóži, boli ste vždy pri mne, bez vašej pomoci by som to nedokázal. Vďaka patrí celej tenisovej Austrálii, nie je jednoduché organizovať tenisové turnaje v čase pandémie koronavírusu. Robíte to skvele. Snáď to nie je môj posledný Australian Open. Dúfam, že sa o rok opäť uvidíme," uviedol Španiel v emotívnom príhovore.

Medvedev vo svojom prejave zablahoželal Nadalovi k triumfu. "Je ťažké hrať päť a pol hodiny a prehrať grandslamové finále. Získať 21. titul po dlhej pauze a otočiť finále z 0:2 na sety je užasné. Rafa, medzi tebou, Novakom a Rogerom to bude ešte veľká rivalita.

Ďakujem môjmu trénerskému tímu za podporu počas celého týždňa. Urobili sme maximum pre úspech, snáď ešte prídu nejaké šance. Ďakujem aj mojej manželke, ktorá sledovala zápas v televízii, rodičom a súrodencom. Nabudúce sa pokúsim byť ešte lepší. Veľká vďaka patrí aj riaditeľovi turnaja Craigovi Tileymu," povedal Rus.

Muži - dvojhra - finále:

Rafael Nadal (Šp.-6) - Daniil Medvedev (Rus.-2) 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5