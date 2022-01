Djokovičova pozícia sa otriasa: Skvelý Medvedev postúpil do finále Australian Open

Ruský tenista Daniil Medvedev (25) bude súperom španiela Rafaela Nadala (35) vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne.

V druhom semifinále zdolal ako turnajová dvojka nasadenú štvorku Gréka Stefanosa Tsitsipasa 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1. V prípade nedeľňajšieho triumfu by sa stal prvýkrát svetovou jednotkou.

Na poste lídra rebríčka ATP môže vystriedať Srba Novaka Djokoviča, s ktorým vlani neuhral v dueli o titul ani set.

Na začiatku zápasu si Medvedev i Tsitsipas suverénne vyhrávali svoje podania. Za stavu 4:4 mal vlaňajší šampión US Open k dispozícii štyri brejkbaly, ani jeden však nepremenil a o prvom sete napokon rozhodol tajbrejk.

V jeho úvode viedol Tsitsipas 4:1, no Medvedev vyrovnal a v koncovke slávil úspech. Za stavu 6:5 premenil prvý setbal, keď forhend z rakety Gréka skončil za základnou čiarou.

Tsitsipas sa rýchlo zmobilizoval, hneď na začiatku druhého dejstva zobral Medvedevovi servis a po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0. V šiestom geme síce prišiel o podanie, za stavu 4:4 však po Medvedevovej dvojchybe opäť súpera brejkol a šancu vyrovnať na 1:1 na sety už z rúk nepustil.

Medvedev sa u empajrového rozhodcu sťažoval, že Grék dostáva od svojho otca Apostolosa Tsitsipasa nepovolený koučing. Na začiatku tretieho setu stratil koncentráciu a Tsitsipas sa dostal k dvom brejkbalom, Medvedev ich však odvrátil, čo ho povzbudilo.

Za stavu 5:4 proti podaniu Tsitsipasa sa vďaka sérii winnerov dostal do vedenia 40:0 a druhý setbal premenil. Medvedev bol na koni, vo štvrtom dejstve dvakrát prelomil Tsitsipasovo podanie na 4:1 a nadviazal na triumf nad Grékom z vlaňajšieho semifinále Australian Open.

"Zlomový bol úvod tretieho setu, v ktorom som odvrátil dva brejkbaly. To ma nakoplo. Po strate druhého dejstva som vypenil a zbytočne stratil koncentráciu, bola to chyba, no našťastie som sa cez to dostal. V závere tretieho setu mi vyšlo pár obhodení, čo mi dodalo veľa energie i sebavedomia.

Už sa teším na finále. Pokúsim sa Rafovi odplatiť prehru z finále US Open z roku 2019. Vtedy to bol päťhodinový päťseťák. Určite bude nedeľňajší zápas sledovať aj Novak Djokovič. Rafa nastúpi s vidinou zisku rekordného 21. grandslamového titulu, no pokúsim sa podať maximálny výkon a zvíťaziť," povedal Medvedev v pozápasovom rozhovore.

Muži - dvojhra - semifinále:

Daniil Medvedev (Rus.-2) - Stefanos Tsitsipas (Gr.-4) 7:6 (5), 4:6, 6:4, 6:1