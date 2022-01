V Melbourne odpadla zberačka loptičiek: Pomôcť sa jej rozhodli aj samotní hráči

Mladému dievčaťu prišlo zrejme z ničoho nič nevoľno a znenazdajky sa porúčala na kurt. Ku zberačke okamžite bežal všetci hlavní aktéri stretnutia, vrátane samotných tenistov i rozhodcov. Vďaka pohotovej a sympatickej reakcii sa dievča rýchlo dostalo do opatery lekárov.

Nakoľko sa v austrálskom meste Melbourne pohybuje denná teplota až do výšku tridsiatich stupňov, dôvodom nevoľnosti dievčiny bolo podľa všetkého prehratie organizmu.

Po tom, čo lekári zberačku prezreli, vyzdvihli si ju vystrašení rodičia a odviezli domov, kde v pokoji mohla odsledovať zvyšok duelu, v ktorom napokon uspel španielsky tenista Martinez.

Federico Delbonis and Pedro Martinez, take a bow. 👏👏 Didn't hesitate to help a ballkid who'd just collapsed in the heat. 🙏#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/oJH0H97W6M