Exhibičné prvky na Australian Open: Podania pomedzi nohy, oslava na štýl Ronalda i pitie piva!

V tretej hre úvodného setu vytiahol Grék podanie s fantastickou rýchlosťou 220 km/h. Hneď na to nachytal svojho britského súpera Liama Bradyho opäť na servise, keď sa rozhodol loptičku poslať do hry spodkom.

Nick Kyrgios is putting on a show for the Australian Open crowd 🤩🇦🇺



Have you ever seen a tweener underarm serve before? 😱#AusOpen | @NickKyrgios pic.twitter.com/Zk96poDHRw