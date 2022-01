Niekdajšia hviezda NBA sa zhovárala s nezvestnou Šuaj Pcheng: Čo bolo predmetom stretnutia?

Niekdajší skvelý čínsky basketbalista Jao Ming (41) sa nedávno zhováral s tenistkou Šuaj Pcheng (36) a debatu s ňou označil ako príjemnú.

Udialo sa to už po tom, ako 36-ročná dvojnásobná grandslamová víťazka vo štvorhre obvinila bývalého čínskeho vicepremiéra Čang Kao-liho zo sexuálneho napadnutia a neskôr bola istý čas nezvestná.

Potom však absolvovala konferenčné hovory napríklad aj s prezidentom Medzinárodného olympijského výboru Thomasom Bachom.

Súčasťou stretnutia Jao Minga a Šuaj Pcheng mali byť aj ďalší dvaja niekdajší olympionici z Číny, všetci mali sledovať exhibičné súťaže v zimných športoch. "Keďže zimné športy nám veľa nehovorili, mali sme o nich mnoho otázok," uviedol bývalý basketbalista na margo stretnutia s tenistkou.

Jao Ming sa v úvode aktuálneho týždňa vyjadril aj k ďalším otázkam. O kauze srbského tenistu Novaka Djokoviča povedal, že je nešťastím, že na Australian Open hrať nebude, no doplnil, že jemu neprináleží súdiť pandemické pravidlá v Austrálii.

"Nie som v pozícii, aby som mohol povedať, či Djokovič konal správne alebo nie," povedal niekdajší basketbalista NBA. "Ako bývalý športovec však môžem povedať, že je veľká škoda, ak športovec príde o takúto príležitosť a diváci nebudú vidieť jeho schopnosti," dodal.

Aktuálne 41-ročný niekdajší hráč amerického klubu Houston Rockets tiež pripojil svoj názor na blížiace sa ZOH 2022 v čínskom Pekingu a avizovaný diplomatický bojkot zo strany niekoľkých krajín vrátane USA.

Jao Ming športové a kultúrne podujatia prirovnal ku komunitným stretnutiam v Šanghaji počas jeho mladosti.

"Aj keď som sa vtedy pohádal s niektorými susedmi, tak vždy sme si aspoň kývli hlavou na pozdrav. Potom sme urobili to, čo bolo potrebné spraviť. Myslím si, že súčasný svet potrebuje viac takýchto stretnutí," myslí si. Šport tiež označil ako most pre komunikáciu, pričom "na mostoch tiež dochádza ku kolíziám, no všetci dúfame, že zostanú stáť".