Tenista Filip Polášek sa už teší na obhajobu Australian Open: Forma je, treba ju predviesť v pravý čas

Cíti sa vo forme a pripravený na obhajobu vlaňajšieho triumfu! Tenista Filip Polášek (36) sa od nedele nachádza v dejisku prvého grandslamového turnaja Australian Open, ktorý vlani ovládol s Chorvátom Ivom Dodigom (37).

Teraz bude štartovať po boku Austrálčana Johna Peersa (33) a denníku Nový Čas prezradil, akú mali na podujatie prípravu, aké opatrenia v areáli panujú a ako sa stíha popri tenise venovať aj svojej rodine.

Aká bola príprava na prvý grandslam Australian Open?

Myslím si, že bola vydarená a hodnotím ju veľmi pozitívne. Odtrénoval som všetko, čo som mal naplánované, rovnako aj z kondičnej stránky. Pred Sydney som ešte strávil sedem dní v Melbourne, kde som dolaďoval formu.

Následne ste absolvovali prvý turnaj v sezóne, ktorý ste v Sydney aj vyhrali...

Áno, a to nás veľmi teší. Bola to pre nás taká rozcvička pred Australian Open. Ukázalo sa, že formu máme, teraz ju treba iba potvrdiť na grandslame. Ale, samozrejme, vždy sa dá ešte čo zlepšovať.

Vy obhajujete titul z vlaňajška, keď ste vyhrali podujatie po boku Chorváta Iva Dodiga. Od leta máte nového parťáka – Austrálčana Johna Peersa. Ako vidíte svoje šance?

Samozrejme, ambície sú vysoké. Chceme ísť čo najďalej, ale turnaj bude náročný. Viem, že začíname v stredu, takže ideme od zápasu k zápasu.

Vlani bol Australian Open v bubline, aké sú teraz opatrenia?

Organizátori vyčlenili pre hráčov a ich najbližších dva hotely, čo je super. Takže sa môžeme pohybovať slobodne, dá sa ísť aj do mesta, čo vlani bolo zakázané, ale nevyužívame to. Vieme, že nový variant omikron je veľmi nákazlivý, preto si dávame pozor. Za celý čas, čo sme v Austrálii, sme ani raz neboli v reštaurácii. Stravu si kupujeme buď v areáli, alebo v hoteli.

Teší vás aj to, že budú v hľadisku diváci?

Určite áno. Najskôr mala byť plná kapacita, napokon bude 50-percentná. Vždy je však super, keď sú ľudia v hľadisku, veď hráme tenis pre nich.

Vlani ste boli v Melbourne bez rodiny, pretože vaša snúbenica Karin bola tehotná. Teraz je aj s dvoma dcérkami s vami. Ako stíhate skĺbiť tenis s rodinou?

Nie je to jednoduché, ale chcem sa v tomto smere poďakovať partnerke Karin, ako to celé zvláda. Ona to má všetko dobre zadelené, a keď mám voľný čas po zápasoch či tréningoch, tak ho trávim s rodinou. Staršia dcéra Karolínka chodí aj na tréningy, už vydrží, čo je super. Navyše aj John Peers tu má rodinu, takže dcérky sa majú s kým aj pohrať.