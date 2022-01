Nadal vypenil na Djokoviča: Novak nie je viac ako tenis! Bude to skvelý turnaj aj bez neho

Aféra okolo Novaka Djokoviča (34) úplne zahltila verejný priestor pred začiatkom Australian Open. Španielskeho tenistu Rafaela Nadala (35) kauza poriadne nahnevala i unavila.

Srbský tenista mimoriadne tvrdo bojuje o svoju účasť na prvom grandslame sezóny. Austrálske úrady zaujali konfrontačnú pozíciu a štart svetovej jednotky na turnaji je popretkávaný otáznikmi.

„Novak je jeden z najlepších tenistov v histórii. Bez debaty! Ale v histórii neexistuje hráč, ktorý by bol dôležitejší ako samotný turnaj,“ hnevá sa Nadal.

„Australian Open je oveľa dôležitejší ako jednotlivec. Nikto tu nebude večne. Roger, Novak, Borg, ani ja, ale tenis ide ďalej.“

Nadal sa k účasti Djokoviča vyjadril nasledovne: „Keď nastúpi, v pohode, keď nie, takto bude skvelý turnaj aj bez neho, tak to jednoducho je. Taký je môj uhol pohľadu.“

Podľa Nadala prechádza tenis náročnými skúškami a existuje len jedna cesta, ako sa môže dostať z marazmu a nástrahám koronavírusu.

„Nezabúdajme na bubliny. Ak existuje nejaké riešenie, je to vakcína. Musíme byť očkovaní, nielen kvôli zdraviu ľudí, ale aj kvôli športu,“ ozrejmil.

Nechá sa Djokovič nakoniec zaočkovať? „Neviem, či ho to ovplyvní. To záleží na ňom. Prajem mu len to najlepšie. Počas celej kariéry som s ním mal dobrý vzťah. Vážim si ho ako človeka a športovca, ale s mnohými vecami, ktoré v poslednom čase urobil, nesúhlasím,“ dodal Nadal.