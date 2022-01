Novakovi Djokovičovi hrozia 3 roky vo väzení: Po Austrálčanoch idú po ňom aj Srbi!

Valí sa to z každej strany! Tenistovi Novakovi Djokovičovi (34) hrozí v Srbsku kvôli porušeniu izolácie pokuta alebo dokonca väzenie, tvrdia tamojší právnici. Najpravdepodobnejší je však podľa nich variant všeobecne prospešných prác. Srbská premiérka Ana Brnabičová uviedla, že športovcovo správanie sa javí ako „zjavné porušenie“ pravidiel.

Djokoviča navyše zaradili organizátori do žrebu na úvodnom grandslamovom podujatí sezóny Australian Open. Stále však nie je isté, či na turnaji vôbec nastúpi. Austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke zvažuje využiť svoju právomoc a obhajcovi titulu opätovne zrušiť víza.

Portál The Age informoval, že podľa zdrojov z austrálskej vlády vo štvrtok rozhodnutie ešte nepadne. Djokoviča môžu čakať problémy aj po návrate do vlasti. Srb počas svojej obhajoby udelenia zdravotnej výnimky z povinného očkovania zverejnil aj to, že v decembri absolvoval už ako nakazený rozhovor s novinárom. „Vyzerá to ako zjavné porušenie našich pravidiel. Detaily jeho konania v decembri však nie sú stopercentne jasné a iba Djokovič pozná odpovede,“ povedal srbská premiérka Ana Brnabičová v rozhovore pre BBC.

Ak by sa Djokovičovi preukázala vina, hrozil by mu v najhoršom prípade trest až na tri roky odňatia slobody. Ak by Djokovič na turnaji mohol štartovať, v 1. kole by nastúpil proti krajanovi Miomirovi Kecmanovičovi. Najvyššie nasadený hráč by chcel v Melbourne zabojovať o jubilejný desiaty titul na Australian Open. V prípade úspechu si môže pripísať rekordný 21. triumf na turnajoch veľkej štvorky.

Štvrtkový žreb rozhodol aj o osude slovenských tenistov na Australian Open. Anna Karolína Schmiedlová nastúpi v 1. kole dvojhry proti 26. nasadenej Jelene Ostapenkovej z Lotyšska. Kristínu Kučovú čaká Japonka Misaki Doiová, Alex Molčan sa v 1. kole mužského singla stretne s ôsmym nasadeným Nórom Casperom Ruudom. Trojnásobné slovenské zastúpenie v hlavnej súťaži Australian Open môžu rozšíriť Filip Horanský, Norbert Gombos a Viktória Kužmová, ktorí sa predstavia vo finále kvalifikácie.