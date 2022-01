Toto muselo bolieť! Tenisový tréning na hotelovej izbe nevyšiel podľa predstáv: Loptička priamo medzi nohy!

Syn známeho českého tenistu Petra Kordu mal ďalšie dva testy negatívne, navyše sa u neho neprejavujú ani žiadne príznaky ochorenia. Kvôli pozitívnemu testu, ktorý mal po príchode do Adelaide, však musí podstúpiť hotelovú izoláciu.

Aby naďalej ostal vo forme a zároveň si skrátil čas, rozhodol sa pre improvizovaný tréning. Na sociálnych sieťach sa s fanúšikmi podelil o video, kde si loptičku odráža o stenu vo svojej hotelovej izbe. „Rešpektujem všetky miestne protokoly týkajúce sa COVIDU a trénujem na izbe. Musím však zapracovať na ovládaní loptičky, a to doslova,“ s humorom pridal popis k videu na Twitteri.

Landed in Adelaide and tested positive. No symptoms and two negative results since testing positive. Respecting all the local covid protocols and training in my room but I have to work on my ball control, literally😂🥜 Thank you Tennis Australia for all the equipment! #badbounce pic.twitter.com/9ePxb2l6oc