Kužmová strávi Vianoce doma: Tenisová bakalárka sa teší na Popolušku!

Predčasný darček k Vianociam! Tenistka Viktória Kužmová (23) v pondelok úspešne ukončila bakalárske štúdium na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov, a to odbor medzinárodné vzťahy a diplomacia na Konzultačnom inštitúte v Bratislave. Denníku Nový Čas prezradila, že najkrajšie sviatky roka strávi s rodinou na Slovensku a teší sa na rozprávky a komédie!

Slovenská tenistka Viktória Kužmová, aktuálne 162. hráčka sveta, dokázala, že popri profesionálnej kariére sa dá aj naplno študovať. „Som šťastná, že som ukončila bakalárske štúdium a plánujem ďalej v škole pokračovať,“ povedala pre Nový Čas hrdá bakalárka, ktorá sa už nevie dočkať najkrajších sviatkov roka.

„Po dlhšom čase ich strávim doma s najbližšími. Veľmi sa na tieto chvíle teším. Akurát som bola nakúpiť suroviny na vianočný šalát, ktorý mám v rodine pod palcom ja," zasmiala sa Viky, ktorá sa okrem rodinnej pohody teší aj na čas strávený pred televíznymi obrazovkami. „Určite si pozriem klasiku - Popolušku a komédiu S tebou ma baví svet."

Viky na Slovensku dlho nepobudne, pretože ju koncom roka už čaká štart novej sezóny v Austrálii. „Už 27. decembra odlietam do Melbourne, kde ma čaká jeden turnaj a potom prvý grandslam Australian Open. Dúfam, že štart do sezóny bude vydarený. Mojím cieľom je v budúcom roku poskočiť v rebríku do prvej stovky," dodala Kužmová.