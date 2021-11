Novak Djokovič nebude môcť štartovať na Australian Open: TOTO povedal o očkovaní!

Srbský tenista Novak Djokovič (34) sa ešte nerozhodol, či bude štartovať na prvom Grand Slame sezóny Australian Open.

Uviedol to po tom, čo šéf turnaja v sobotu potvrdil, že každý tenista bude musieť byť zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19.

Craig Tiley zdôraznil, že všetci účastníci sa musia preukázať certifikátom o vakcinácii, týka sa to aj fanúšikov. Líder svetového rebríčka a deväťnásobný víťaz Australian Open odmietol odpovedať, či je očkovaný a či o vakcinácii uvažuje.

"Uvidíme, musíme počkať a uvidíme," povedal po prehre v semifinále turnaja majstrov v Turíne s Nemcom Alexandrom Zverevom.

"Ešte som s nimi nehovoril. Čakal som, aké budú novinky a teraz, keď to viem, musíme počkať a uvidíme," povedal. Djokovič už predtým vyhlásil, že očkovanie je jeho súkromná záležitosť a odmieta povinnú vakcináciu.

Turnaj je naplánovaný na 17. až 30. januára. Ak by na ňom Djokovič štartoval, mohol by zabojovať o rekordný 21. grandslamový titul vo dvojhre a jubilejný desiaty v Melbourne Parku. Austrálska vláda už predtým uviedla, že do areálu turnaja budú mať povolený vstup len zaočkované osoby, čo v sobotu potvrdil aj Tiley.

"Radi by sme tu videli Novaka, ale vie, že musí byť zaočkovaný, aby mohol hrať. Vždy hovoril, že Australian Open je udalosť, ktorá mu dáva vietor do plachiet," povedal Tiley.

Otázny je aj Djokovičov štart na budúcotýždňovom finále Davisovho pohára v Rakúsku, keďže krajina po rekordnom počte nových prípadov nákazy koronavírusom zavedie od pondelka plošný lockdown a od februára aj povinné očkovanie. Informovala agentúra AP.