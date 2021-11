Stratená tenistka sa opäť objavila: Zverejnili zábery Šuaj Pcheng na verejnosti

Ešte predtým sa objavili videá, na ktorých mala byť bývalá deblová svetová jednotka v reštaurácii, na sociálnu sieť ich zavesil redaktor straníckych novín Global Times Chu Si-ťin.

Šuaj Pcheng začiatkom novembra obvinila vplyvného čínskeho politika a bývalého vicepremiéra Kao-li Čanga zo sexuálneho napadnutia a odvtedy o nej nik z tenisovej komunity nepočul. Príspevok organizátorov China Open na sociálnej sieti Weibo vôbec nespomínal zmiznutie hráčky ani jej obvinenia. Pcheng na fotkách stála pri kurte a podpisovala pamiatkové tenisové loptičky pre deti. O tom, že sa má "čoskoro" objaviť na verejnosti informoval v sobotu Si-ťin prostredníctvom twitteru.

Another bleak video of Peng Shuai (彭帥) is being heavily pushed by Chinese state media, incl. Global Times editor Hu Xijin. Again, Peng is not shown speaking nor performing any action other than simple movements & gestures. Non-credible. #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/8K1KVxenaM