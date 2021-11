Olympijská víťazka v tenise Belinda Benčič na ľade v Bratislave: Hokejku som držala skôr ako raketu

Raketu vymenila za korčule a hokejku! Švajčiarska tenistka so slovenskými koreňmi Belinda Benčič (24), olympijská víťazka z Tokia vo dvojhre žien, už maká na novú sezónu.

A práve do tréningového procesu zaradila korčuľovanie i hokej. Tieto športy má v génoch, keďže jej dedko, otec i brat aktívne hrávali hokej. Podľa slov jej trénera, bývalého hokejistu a vicemajstra sveta Petra Podhradského (41), by sa uživila aj v tomto športe!

Belinda sa síce narodila vo Švajčiarsku, ale jej dedko i otec pochádzajú z bratislavskej Rače, takže má slovenské korene a dokonca sa v našej metropole aj usadila.

Momentálne 24. hráčka sveta a olympijská víťazka z Tokia vo dvojhre žien už tvrdo maká na novú sezónu po boku kondičného trénera a zároveň aj priateľa Martina Hromkoviča.

„Teraz som sa v rebríčku trošku prepadla, ale je to aj kvôli pandémii. V budúcom ročníku však urobím maximum, aby som sa späť vrátila do top desiatky. To je môj hlavný cieľ,“ povedala na úvod pre Nový Čas Benčičová.

Belindu sme nezastihli paradoxne na tenisovom kurte, ale v plnom hokejovom výstroji na zimnom štadióne v Lamači. „Neuveríte, ale hokejku som držala v ruke skôr ako tenisovú raketu. Odmalička korčuľujem, dedko, otec i brat hrávali aktívne hokej, takže tento šport je mi prirodzený.

Mám to v génoch a korčuľovanie som zaradila do kondičnej prípravy. Chceme totiž zvýšiť vytrvalosť a silu zároveň,“ pokračovala sympatická švajčiarska tenistka, ktorá plynulo hovorí po slovensky.

Na korčuliarske tréningy Belindy dozerá bývalý hokejový obranca a vicemajster sveta z Petrohradu 2000 Peter Podhradský.

„Belinda je šikovná, keby trénovala intenzívnejšie, tak pokojne môže hrať hokej aj na profesionálnej úrovni,“ reagoval Podhradský a Belinda s úsmevom dodala: „To určite. Neplánujem hrať hokej na profi úrovni, beriem to iba ako tréning.“