Mrazivý príbeh ako z hororu: Číňanka obvinila premiéra zo znásilnenia, potom sa po nej zľahla zem!

Čínska športovkyňa uverejnila svoje obvinenie na sociálnej sieti Weibo, čo je obdoba Twitteru. Uviedla, že niekdajší vysoko postavený politik ju donútil k sexu a neskôr spolu udržiavali pomer. Od tej doby však nie sú o Pcheng Šuaj žiadne správy a vyzerá to takmer tak, že sa po nej zľahla zem.

Situácia neunikla pozornosti WTA, ktorá sa k situácii vyjadrila na Twitteri. „WTA usiluje o úplné, spravodlivé a transparentné vyšetrovanie v prípade obvinenia zo sexuálneho napadnutia bývalého čínskeho politika a takisto vyzýva k ukončeniu cenzúry proti Pcheng Šuaj,“ znejú slová generálneho riaditeľa a predsedu Steva Simona.

Podľa jeho slov obdržala WTA informácie z niekoľkých zdrojov, okrem iného od čínskej tenisovej asociácie, že je v bezpečí. Priamo potvrdiť to ale nemôže, pretože sám s tenistkou v priamom kontakte nebol.

Statement from Steve Simon, Chairman & CEO, WTA



WTA seeks full, fair and transparent investigation into sexual assault allegations against former Chinese leader and also calls for end of censorship against Peng Shuai.