Djokovič v Turíne zdolal Ruuda, po súboji si prevzal cennú trofej

Srbský tenista Novak Djokovič (34) vstúpil úspešne do koncoročného výberového Turnaja majstrov v talianskom Turíne.

V pondelok popoludní zdolal Nóra Caspera Ruuda za 93 minút 7:6 (4), 6:2. Svetová aj nasadená jednotka tak pokračuj vo víťaznej šnúre po takmer dvojmesačnej pauze, ktorý so Djokovič vzal po neúspešného finále US Open v New Yorku v prvej polovici septembra.

Vrátil sa počas minulého týždňa na turnaji ATP v Paríži a finálovým triumfom nad Rusom Daniilom Medvedevom tam spečatil post koncoročnej svetovej jednotky. Pondelkový triumf nad Ruudom je jeho šiesty bez prerušenia. Ak by to Srb dotiahol v Turíne až k celkovému titulu, vyrovnal by sa Švajčiarovi Rogerovi Federerovi so šiestimi titulmi z koncoročného výberového turnaja.

Po pondelkovom triumfe nad Nórom dostal srbský tenista pohár za to, že zimu strávi na čele rebríčka ATP. Stane sa tak už siedmykrát v jeho kariére, na čele tejto štatistiky sa odpútal od Američana Peta Samprasa so šiestimi pozíciami svetovej jednotky v medzisezónnom období.

V rozhovore na kurte pri preberaní ceny Djokovič priznal, že Sampras bol jeho idolom od štyroch či piatich rokov.

"A teraz som tu a dostávam túto trofej siedmykrát, viac ako ich získal on, neskutočné. Môj sen trvá ďalej. Dúfam, že budem schopný tento šport hrať ešte niekoľko rokov," poznamenal Srb, ktorý v Turíne v stredu nastúpi proti Grékovi Stefanosovi Tsitsipasovi a po ňom aj proti Rusovi Andrejovi Rubľovovi.