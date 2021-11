Starec Nole a mladíci: Djokovič už má v Turíne jeden rekord vo vrecku

Tenisový Turnaj majstrov sa začal v Turíne v hale Pala Alpitour, kde sa hral olympijský hokejový turnaj v roku 2006. V novom prostredí je jedinou konštantou Novak Djokovič (34), ktorý bude vo finále sezóny ATP Tour útočiť na šieste víťazstvo.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Už pred začiatkom bojov o 2,316 milióna USD (viac ako 2 mil. eur) pre najlepšieho, však má jeden rekord istý: je široko-ďaleko najstarší spomedzi zvyšných singlových účastníkov!

Aj tradičné predturnajové fotenie poznačil fakt, že v Turíne to bude nástup novej generácie. Tenisti odhodili elegantné obleky a nabehli v neformálnom oblečení, ktoré sekne ich veku. Hviezdny Srb sa prispôsobil, priznal, že po jedenástich rokoch v Londýne je to super zmena.

Hoci si to vraj nepripúšťa, no z každej strany počúva, že je v tejto konkurencii posledným mohykánom slávneho najskôr kvarteta (Federer, Nadal, Djokovič, Murray) a neskôr tria (Federer, Nadal, Djokovič)! Že jediný má nielen viac ako 25 rokov, ale aj viac ako 30. A jeho súperi sú aj o 12 rokov (Nór Ruud) mladší...

„Myslím, že sme my mladí tento rok spravili obrovský krok vpred. Okrem Ríma (vyhral Nadal, pozn. red.) a Paríža (Djokovič, pozn. red.) sme tento rok vyhrali všetky turnaje série Masters 1000,“ vyhlásil Alexander Zverev, ktorý nezabudol pripomenúť svoj olympijský triumf v Tokiu i triumf Rusa Medvedeva na US Open.

Pripomeňme si, že titul obhajuje dnes 25-ročný Daniil Medvedev, v roku 2019 vyhral vtedy 21-ročný Stefanos Tsitsipas a o rok skôr vtedy taktiež 21-ročný Alexander Zverev.

Svoje zastúpenie v Turíne má aj Slovensko. Filip Polášek (36) si právo účasti vybojoval so svojím predošlým parťákom Chorvátom Ivom s Dodigom. Pre nich to bude druhý spoločný štart na Turnaji majstrov, pred dvomi rokmi sa nedostali zo skupinovej fázy. „Ideme si to užiť. V roku 2019 sme zo skupiny nepostúpili, to je teraz náš cieľ,“ povedal pre Nový Čas Filip.

Turnaj majstrov 2021

Červená skupina

Daniil Medvedev

Alexander Zverev

Matteo Berrettini

Hubert Hurkacz

Zelená skupina

Novak Djokovič

Stefanos Tsitsipas

Andrej Rubľov

Casper Ruud