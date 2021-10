Nejasnosti pred Australian Open: Budú nakoniec hrať aj nezaočkovaní?

Neočkovaní tenisti proti koronavírusu sa možno predsa len budú môcť predstaviť na budúcoročnom Australian Open v Melbourne, no budú musieť splniť náročné podmienky.

Vstupné víza do Austrálie im udelia len v prípade, ak podstúpia 14-dňovú karanténu v špeciálnom hotelovom zariadení pred začiatkom prvého grandslamového turnaja sezóny. Ten sa v Melbourne Parku uskutoční v dňoch 17.- 30. januára 2022. Plne zaočkovaní hráči túto karanténu na rozdiel od tohtoročného turnaja v austrálskom štáte Victoria nemusia podstúpiť.

Zmena v rétorike organizátorov zatiaľ nie je oficiálna. Pochádza z uniknutého emailu vedenia WTA, ktorý bol adresovaný jej Hráčskej rade. Informovali o tom nezávisle od seba denníky The Age a New York Times.

„Cítime potrebu kontaktovať vás všetkých, aby sme objasnili zavádzajúce informácie, ktoré nedávno rozšírili ostatné strany o podmienkach, ktoré budú hráči nútení znášať na Australian Open. V ostatnom čase pravidelne komunikujeme s tímom Tennis Australia a máme dobré správy. Očakáva sa, že v budúcom mesiaci dosiahne štát Victoria zaočkovanosť 90 percent dospelej populácie, a to umožní výrazne zlepšiť podmienky pre hráčov na Australian Open," píše sa v uniknutej emailovej správe.

Tennis Australia vo vyhlásení uviedol, že stále rokuje s vládnymi predstaviteľmi o podmienkach pre hráčov, ktorí pricestujú do Austrálie v súvislosti so začiatkom novej tenisovej sezóny. Prvých očakávajú už začiatkom decembra. „Všetkých povzbudilo uvoľnenie obmedzení za posledný týždeň. Veríme, že budeme môcť usporiadať náš obľúbený grandslamový turnaj za podmienok, ktoré už budú veľmi podobné tým spred pandémie koronavírusu," uvádza sa vo vyhlásení najvyššej austrálskej tenisovej autority.

Minister športu štátu Victoria Martin Pakula vyhlásil, že hráči sa v dostatočne včas dozvedia, aké podmienky ich čakajú v súvislosti so vstupom do Austrálie a ich prípadnou účasťou na Australian Open. Austrália sa chystá otvoriť svoje medzinárodné hranice prvýkrát po viac ako 18 mesiacoch. Bude to však postupný proces v závislosti od zaočkovanosti obyvateľstva v jednotlivých štátoch krajiny.

Debata o vakcinácii rozdelila aj tenistov na profesionálnych okruhoch na dva rozdielne tábory. Zatiaľ čo svetová jednotka a 9-násobný šampión Australian Open Srb Novak Djokovič tvrdí, že zaočkovať sa je osobná voľba každého človeka, a tak to má aj zostať bez ohľadu na tlaky z okolia, bývalý svetový hráč číslo 1, Brit Andy Murray má iný názor. Podľa Murrayho je vakcinácia povinnosť každého človeka, ktorý chce konať dobro v prospech väčšiny. Preto by mala byť povinne nariadená.