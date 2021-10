Niekdajší tenista Andre Agassi čelí vyhrážkam z vlastných radov: Budem sa smiať, ako kričíš bolesťou

Bývalý tenista Andre Agassi (51) oslávi so svojou manželkou Steffi Grafovou (52) už 22. októbra dvadsiate výročia sobáša. Namiesto chystania osláv sa však boja o vlastné životy.

Súkromie známeho tenisového páru narušila sestra Američana. Prostredníctvom sociálnej sieti Instagram mu údajne mala poslať niekoľko výhražných správ. „Ku**a, nenávidím ťa! Chcem, aby si zomrel. Usmažíš sa v pekle a ja sa budem smiať tomu, ako kričíš bolesťou,“ malo stať v nelichotivých správach.

Dôvodom nevraživosti by mal byť fakt, že Agassi so svojou rodinou poskytli zázemie sestrinmu synovi Skylarovi (35), ktorého sa matka zriekla, pretože nesúhlasila so spôsobom jeho života. Bývalý úspešný tenista zvažuje najatie ochranky. Jeho cieľom pritom malo byť sestru so synom uzmieriť, aby rodina fungovala.