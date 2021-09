Zábery z bytu Cibulkovej: Kamery zachytili podozrivých z vlámania! Škoda sa mala vyšplhať poriadne vysoko

Prvé zábery z vlámania v luxusnom byte na Dunajskej ulici!

Polícia na svojej stránke na facebooku zverejnila v pondelok popoludní sériu záberov z bezpečnostných kamier priamo v byte a vyzvala verejnosť, aby jej pomohla stotožniť zachytených mužov.

„Na najvyššom poschodí otvorili okno na chodbe a vošli na šikmú strechu domu. Odtiaľ sa dostali k oknu vedúcemu do jedného z bytov, na ktorom rozrezali roletu, vypáčili okno a vošli do vnútorných priestorov bytu. Nakoľko v byte sa nachádzali psy, z bytu utiekli a k odcudzeniu vecí nedošlo. Páchatelia sa presunuli na terasu vedľajšieho bytu, kde vypáčili dvere vedúce z terasy do bytu. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili 2 ks cestovných kufrov, do ktorých páchatelia vložili odcudzené veci,“ opísala polícia doterajšie zistenia.

Polícia doplnila zábery textom, v ktorom vyzýva: „Nočná krádež luxusných predmetov z bytu v centre Bratislavy? Poznáte mužov na fotkách?“

Na niektorých fotografiách je evidentné, že boli nasnímané priamo v byte Dominiky Cibulkovej a jej manžela Michala. Spoznať sa dá luxusné schodisko či šatník bytu na najvyššom poschodí bytovky v centre Bratislavy.

Zarážajúce pritom je, že muži sa nesnažia nijako zásadne maskovať. Ich tváre sú pomerne ľahko rozpoznateľné. Jediné, čo by mohlo identifikáciu komplikovať, sú ochranné rúška na prekrytie horných dýchacích ciest.