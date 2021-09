Po triumfe na US Open sa o ňu bijú svetové značky: Valia sa na ňu milióny

Pred US Open ju poznal málokto. Dcéra rumunského otca a čínskej matky, ktorá reprezentuje Veľkú Britániu, sa ale svojim triumfom na US Open stala jednou z najpopulárnejších tenisových hviezd súčasnosti.

Jej triumfálnu jazdu z kvalifikácie až do finále sledoval celý svet. Britská senzácia Emma Raducanuová (18) sa vďaka triumfu dostala do svetiel reflektorov a začínajú sa o ňu biť veľké značky, ktoré chcú, aby sa stala ich tvárou. Podľa odborníkov si môže v krátkom čase zarobiť veľké peniaze.

Zástupcovia značiek ako Chanel, Lacoste, Aston Martin, Tiffany, či Nike a Adidas sú z nej unesení a podľa analytikov nebude dlho trvať a mladej tenistke ponúknu veľké zmluvy.

"Jej veľkou výhodou je, že má vďaka svojmu pôvodu kontakty na tri lukratívne trhy: Severnej Ameriky, Európy a Ázie," hovorí analytik spoločnosti Global Data, ktorý tvrdí, že úspech si Raducanuová nemohla načasovať lepšie.

Víťazstvom na US Open si polepšila o 2,5 milióna dolárov. Peniaze však zatiaľ nerieši, starajú sa jej o ne rodičia.

"Nechávam to na nich, postarajú sa o to za mňa," povedala novinárom po US Open.