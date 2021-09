Tanec radosti kapitána! Tenisti Slovenska zdolali Čile a myslia na Madrid

O takej premiére sníval, ale nikdy o tom nahlas nehovoril. Ale prežíval každú jednu výmenu svojich chalanov na kurte a po premenenom mečbale v sobotnom súboji jednotiek sa odviazal aj on.

Kapitán slovenského daviscupového tímu Tibor Tóth (53) sa tešil z tretieho bodu, ktorý pre Slovensko získal po famóznom výkone jeho osobný zverenec Norbert Gombos (29). Nečudo, že oficiálna stránka Davis Cupu napísala: „Úžasná sobota v Bratislave, Slováci deklasovali Čile.“

Pritom Čile prišlo do Bratislavy v role favorita, ktorého oporou mal byť 17. hráč svetového rebríčka. Lenže Cristián Garín v sobotu totálne vybuchol. Gombes, ako Norberta volajú chalani v tíme, na neho vyrukoval s takou bohorovnou istotou, že sa zmohol na jediný gem. Vyhrať v Davisovom pohári súboj jednotiek za 49 minút 6:0, 6:1, to ide do sveta!

Pochvalu si zasluhuje celý tím, no ten prenechal slávu kapitánovi. Prakticky všetci hráči vyzdvihli úlohu Tibora Tótha, ktorý zažil oficiálnu premiéru ako daviscupový kapitán.

Nielenže vrátil do tímu elitného deblistu Filipa Poláška, ktorý pôvodne v reprezentačnej kariére v Davis Cupe nechcel pokračovať, ale dokázal tak nabudiť tím, že súper nemal šancu. „Tibi výrazne prežíva zápasy. Je známe, že máme veľmi dobrý vzťah. Ja ho vnímam veľmi pozitívne,“ povedal Polášek a Igor Zelenay pridal: „Tibor nás ženie dopredu!“

Kapitán však ostáva ako vždy pri zemi: „Poskladal sa výborný tím, vrátil sa Filip Polášek, snažíme sa zapojiť mladých hráčov. Už sa opakujem, ale som šťastný, že sme vyhrali!“

Čo znamená táto výhra? Tóthovci buď priamo postúpia do februárovej kvalifikácie o Madrid, alebo sa ešte o príležitosť budú musieť pobiť v novembri.

Poklona pre gombesa

Čilský kapitán Nicolas Massu sa netajil tým, že do Bratislavy prišli nad Slovenskom zvíťaziť. O to väčšie bolo ich sklamanie po hladkom víťazstve Gombosa nad čilskou jednotkou, ktoré znamenalo triumf Slovenska 3:1. Obaja sa zhodli, že najlepší slovenský singlista bol na kurte nezastaviteľný.

„To, čo predviedol, bolo nevídané. Hral naozaj famózne, Garina vôbec k ničomu nepustil. Takto to však v našom športe chodí. Niekedy sa hráčovi podarí všetko a súper to nemá ako odvrátiť,“ povedal pre portál stz.sk Massú, olympijský šampión vo dvojhre z Atén 2004.

DC 2021

SLOVENSKO – Čile 3:1