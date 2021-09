Vynikajúci Gombos uspel v dráme a zdolal Jarryho: Vyrovnal stav proti Čile!

Slovenskí tenisti hrali po úvodnom dni duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC s Čile 1:1.

O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa zaslúžil líder slovenského tímu Norbert Gombos, ktorý zdolal čilskú dvojku Nicolasa Jarryho 6:3, 6:7 (5), 6:3.

Molčanovi nevyšiel debut v Davisovom pohári, bod pre Čile získal Garin

V prvom singli prehral daviscupový debutant Alex Molčan s Cristianom Garinom 2:6, 4:6.

Gombosovi skvele vyšiel úvod zápasu s Jarrym, keď v druhom geme prelomil podanie súpera a po potvrdení brejku si vybudoval náskok 3:0. Diváci boli svedkami rýchlych, razantných výmen od základnej čiary, obaja aktéri hrali s veľkou intenzitou. Za stavu 5:3 čelil Gombos brejkbalu, no následne získal tri fiftíny za sebou a tým aj prvý set.

V druhom dejstve Gombos za stavu 2:2 vďaka kvalitným returnom po druhý raz zobral Jarrymu servis a za stavu 5:4 išiel podávať na víťazstvo v zápase.

Čiľan však aj s pomocou pásky vyrovnal na 5:5 a v dvanástom geme sa prepracoval k dvom setbalom, no Gombos ich odvrátil a vynútil si tajbrejk. V ňom viedol 3:1, Jarry však vyrovnal na 3:3 a v koncovke slávil úspech. V úvode tretieho setu odvrátil Gombos dva brejkbaly, čo ho povzbudilo. Za stavu 3:2 Jarryho brejkol a zápas už dotiahol do úspešného konca. V deviatom geme síce premrhal náskok 40:0, no napokon premenil štvrtý mečbal.

Sobotňajší program otvorí o 15.30 h štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth nominoval pár Filip Polášek, Lukáš Klein, Juhoameričania by mali vyrukovať s tandemom Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Gombosa a Garina, v záverečnej dvojhre sa stretnú Molčan a Jarry.

1. svetová skupina Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Čile 1:1 po úvodnom dni

Alex Molčan - Cristian Garin 2:6, 4:6

Norbert Gombos - Nicolas Jarry 6:3, 6:7 (5), 6:3

sobota: 15.30 Filip Polášek, Lukáš Klein - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Ver

Gombos - Garin, Molčan - Jarry