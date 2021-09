Debutan Alex Molčan odštartuje daviscupový duel s Čile: V mladosti ma motivovali Kučera a Hrbatý!

Je rozhodnuté! Ťaženie slovenských tenistov v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára rozbehne naša dvojka Alex Molčan (23) proti čilskej jednotke Cristianovi Garinovi (25).

Pre nádejného Molčana to bude vôbec prvá daviscupová skúsenosť. Alex Molčan a čilská jednotka Cristian Garin nastúpia v piatok o 17.30 hod. proti sebe v úvodnej dvojhre duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára. V druhom singli si na tvrdom povrchu GreenSet Comfort v bratislavskom NTC zmerajú sily Norbert Gombos a Nicolas Jarry. Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Sobotňajší program otvorí o 15.30 hod. štvorhra, do ktorej slovenský kapitán Tibor Tóth nominoval pár Filip Polášek, Lukáš Klein. Juhoameričania by mali vyrukovať s tandemom Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera. Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Gombosa a Garina, v záverečnej dvojhre sa stretnú Molčan a Jarry.



Víťaz stretnutia postúpi do kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Molčan urobil veľký výkonnostný progres, keď na US Open postúpil z kvalifikácie do 3. kola, preto dostal v tíme možnosť prejaviť sa.

V tíme je späť aj Filip Polášek, ktorý sa do prípravy zapojil v pondelok po návrate z New Yorku, kde s Austrálčanom Johnom Peersom postúpil do semifinále.

Molčan sa svojho daviscupového debutu už nevie dočkať: „Som veľmi rád, že nastúpim prvýkrát v mužskom Davis Cupe. Čaká ma možno jeden z najnáročnejších zápasov v kariére. Keď som bol malý, pozeral som doma duely Domina Hrbatého či Karola Kučeru, bolo to pre mňa veľmi motivujúce.

Hráme doma, herne aj fyzicky sa na kurte cítim dobre. Budem sa snažiť nadviazať na výkony z US Open a vyhrať. Atmosféra v tíme je veľmi dobrá, tvoríme super partiu,“ uviedol Molčan.