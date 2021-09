Senzačná víťazka US Open sa v Bratislave na kurt nedostala: Emma je spojená aj s Danielou Hantuchovou

Iba tí najväčší pamätníci si spomenuli, že senzačná víťazka US Open 2021 Emma Raducanuová (18) bola v Bratislave. V Národnom tenisovom centre bola vo februári 2020 členkou britského tímu v Pohári federácie.

„Viem, že tu vtedy bola, ale priznám sa, že som si ju vtedy veľmi nevšimol. Na zápas nominovaná nebola,“ prezradil generálny sekretár slovenského tenisu Igor Moška, ktorého sme podpichli, či si ju všimol.

„Videl som však väčšinu zápasov finalistiek, priznávam, že viac tých, ktoré v New Yorku hrala zdolaná finalistka Fernandesová, ale napríklad súboj Raducanuovej so Sakkariovou som videl a žasol som, čo všetko dokázala uhrať,“ pokračoval I. Moška a vzápätí dodal postreh z posledného grandslamového turnaja tenisového roka: „Brutálne sa to vyrovnalo. Už nerozhoduje, či je hráčka prvá, alebo stá. Každá môže zdolať každú, keď má svoj deň. Vyrovnanosť platí aj pre mužov, ale tam to až také zjavné nie je. Tam je pár mien, na ktoré sa dá spoľahnúť.“

Ešte niečo má Emma so Slovenskom! Jej trénerom bol do Wimbledonu Nigel Sears, ktorý trénoval Danielu Hantuchová, keď bola piata na svete.