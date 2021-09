Djokovič pred najdôležitejším zápasom života: Budem ho brať ako posledný v kariére

Už len jedno víťazstvo stojí medzi srbským tenistom Novakom Djokovičom a históriou.

Na US Open v americkom New Yorku v nedeľu večer vyzve Rusa Daniila Medvedeva a ak uspeje, stane sa len tretím mužom, ktorý v jednej sezóne ovládne všetky štyri grandslamové turnaje. V minulosti sa tento kúsok podaril v roku 1938 Američanovi Donovi Budgemu a v rokoch 1962 a 1969 Austrálčanovi Rodovi Laverovi.

"Uvedomujem si, že som veľmi blízko. A to mi dodáva motiváciu. Ak by som však nad tým začal premýšľať až príliš, mentálne by ma to zaťažovalo. Preto musím v prvom rade myslieť na základy a to je to, čo u mňa funguje," prezradil nedávno Djokovič a po postupe do finále cez Nemca Alexandra Zvereva poznamenal: "Dám do toho svoje srdce, dušu, telo a hlavu. K nasledujúcemu duelu pristúpim tak, ako keby to bol posledný zápas v kariére. Nebudem strácať čas ani energiu ničím, čo by ma mohlo len rozptýliť a zbaviť ma životne dôležitej energie, ktorú potrebujem."

Tridsaťštyriročný belehradský rodák a líder rebríčka ATP si uvedomuje, že 25-ročný ruský súper mu nedeľňajší triumf nedaruje ako na podnose. "Bude to boj proti hráčovi v skvelej forme. Za sebou už má niekoľko grandslamových finále, v tomto smere už nabral nejaké skúsenosti. Som presvedčený, že zo seba odovzdá všetko, aby získal svoj prvý grandslamový titul," myslí si Djokovič a cituje ho web BBC.com.

Djokovič v nedeľu nemá na dosah len kompletizáciu kalendárneho Grand Slamu. Ak uspeje, na jeho konte pribudne už 21. titul z turnajov "veľkej štvorky" a v ich počte sa odpúta od svojich rivalov - Španiela Rafaela Nadala a Švajčiara Rogera Federera.

"Ak sa mi podarí zastaviť Djokoviča pri poslednom kroku, asi sa dostanem do historických zápisov. Ja sa však nesústredím na zrušenie jeho možného úžasného zápisu. Pre mňa je dôležitý boj o môj prvý grandslamový titul," prezradil Daniil Medvedev. "Uvedomujem si, že sa môže cítiť pod veľkým tlakom, na druhej strane ho to môže ešte posilniť v ťažkých momentoch, ktoré nás vo finále čakajú," dodal Rus, ktorý je na turnaji nasadenou dvojkou.

Pred nedeľňajším finále v New Yorku je jedno isté. Či na kalendárny Grand Slam dosiahne Novak Djokovič, alebo si premiérový grandslamový titul na svoje konto pripíše Daniil Medvedev, areál Flushing Meadows v newyorskom Queense po 24 hodinách od celkového triumfu britskej kvalifikantky Emmy Raducanovej v ženskej dvojhre bude opäť svedkom veľkej tenisovej udalosti.