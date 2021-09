Zatienila aj Ronalda: Senzačnej víťazke US Open gratulovala aj kráľovná

Veľká Británia po 44 rokoch našla šampiónku v športe, ktorý sa na jej území zrodil, tenisový US Open vyhrala Emma Raducanuová.

Pred ňou triumfovala na grandslamovom turnaji ešte v roku 1977 Virginia Wadeová. Vtedajšia šampiónka Wimledonu sledovala Raducanuovej víťazstvo 6:4, 6:3 nad Kanaďankou Leylou Fernandezovou priamo na dvorcoch Arthura Ashea.

Úspech rodáčky z Kanady, ktorá má rumunského otca a čínsku mamu, no na ostrovoch žije od dvoch rokov, výrazne zarezonoval vo Veľkej Británii. V médiách úplne prevalcoval aj návrat Cristiana Ronalda do Manchestru United a jeho dva góly v nedeľňajšom zápase Premier League. Uznania si okamžite vyslúžila aj z najvyšších kruhov krajiny. "Gratulujem k triumfu. Ide o pozoruhodný úspech v takom mladom veku. Je dôkazom vašej tvrdej práce a odovzdaniu sa tenisu," cituje BBC vyhlásenie britskej kráľovnej Alžbety II.

Gratuláciu pripojil aj predseda vlády. "Úžasný zápas. Ukázala ste mimoriadnu zručnosť, rozvahu a guráž. Sme na vás všetci veľmi hrdí," zverejnil Boris Johnson. "Úspech historicky prvej kvalifikantky, ktorá v Open ére triumfovala na grandslamovom turnaji si všimli aj v krajine jej matky. "Etnická Číňanka vyhrala US Open. Šampiónka deklarovala, že jej sila pochádza od jej matky," napísal čínsky mediálny koncern Tencent.

Zatiaľ čo sa na Raducanuovú zbieha pozornosť celého sveta, najmladšia grandslamová šampiónka od roku 2004 si zatiaľ ani neuvedomuje, čo dosiahla. "Po zápase som sa osprchovala, rovnaká rutina ako vždy. Nemám potuchy, čo budem robiť zajtra. Snažím sa užiť si tento moment. Naozaj si myslím, že teraz je vhodná chvíľa vypnúť všetky myšlienky ohľadom budúcnosti. Nemať žiadne plány, ani termíny. Momentálne skrátka milujem život," užívala si chvíle tesne po pamätnom úspechu Britka podľa wtatennis.com.

Oficiálna stránka ženského tenisového okruhu zároveň pripomína, že úspech Raducanuovej iba umocnil nástup novej vlny mladých tenistiek a toto športové odvetvie má sľubnú budúcnosť. Neúspešná finalistka US Open 2021 Fernandezová má 19. Na ďalšie úspechy čakajú šampiónka Roland Garros 2019 Iga Swiateková, ktorá má 20, víťazka US Open 2019 Bianca Andreescuová má iba o rok viac rovnako ako šampiónka Australian Open 2020 Sofia Keninová. Rekordy môže prelomiť aj Coco Gauffová, ktorá má iba 17 a už je v prvej dvadsiatke rebríčka WTA, budúcnosť môže patriť aj Češke Markéta Vondroušovej, ktorá už v 21 rokoch stihla hrať finále Roland Garros a získať i striebro na OH v Tokiu.