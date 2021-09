Novak Djokovič oplatil Zverevovi prehru z olympiády: Dráma vyvrcholila v piatom sete!

Srbský tenista Novak Djokovič a Rus Daniil Medvedev nastúpia v nedeľu o 22.OO SELČ proti sebe vo finále mužskej dvojhry na grandslamovom US Open.

Djokovič ako nasadená jednotka zdolal v semifinále turnajovú štvorku Nemca Alexandra Zvereva po päťsetovej bitke 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. Medvedev si ako nasadená dvojka poradil s dvanástkou "pavúka" Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimeom 6:4, 7:5, 6:2.

Djokoviča delí iba jedno víťazstvo od zavŕšenia kalendárneho Grand Slamu. "Nole" v tomto roku nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani vo Wimbledone. Doposiaľ posledný hráč, ktorý v jednej sezóne vyhral všetky štyri podujatia veľkej štvorky, bol v roku 1969 Austrálčan Rod Laver.

Djokovič by sa v prípade zisku 21. grandslamového titulu osamostatnil na čele historických tabuliek a odpútal sa od Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom, ktorí majú na konte rovnako ako Srb 20 trofejí. "K finálovému zápasu pristúpim, akoby bol posledný v mojej kariére," vyhlásil Djokovič.

Djokovič odplatil Zverevovi semifinálovú prehru z olympijského turnaja v Tokiu a ukončil jeho šesťnásťzápasovú víťaznú sériu. Vo vyrovnanom dueli rozhodol o svojom víťazstve skvelým nástupom do piateho setu, v ktorom si vybudoval náskok 5:0.

"Bol to veľmi náročný zápas. Sascha je skvelý hráč, jeho veľkými zbraňami sú podanie a forhend. Dôležité bolo, že po prehratom štvrtom sete som si zachoval maximálnu koncentráciu.," uviedol zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu a Chorváta Gorana Ivaniševiča pre akreditované médiá.

Po úspešnom zápase srbský tenista vyzdvihol atmosféru na Štadióne Arthura Asheho: "Chcel by som sa poďakovať za skvelú kulisu. Bola jednoznačne najlepšia na celom turnaji. Toto sú tie momenty, pre ktoré žijeme, tieto unikátne príležitosti, o ktorých snívame každý deň, keď hľadáme ďalšiu motiváciu. Všetko sa nám vráti na takomto fantastickom štadióne s úžasnou atmosférou, ďakujem."

Zverev po zápase uznal veľkú kvalitu súpera a praje mu, aby po vyše polstoročí napodobnil Laverom zápis. "Radšej by som hral proti komukoľvek inému. Pre tenis by bolo skvelé, ak by to dotiahol do konca. Už si nikto nemyslel, že by niekto mohol zopakovať Laverov úspech, verím, že sa to Novakovi podarí," citoval Zvereva portál ATP.

Medvedev proti Augerovi-Aliassimeovi potvrdil úlohu papierového favorita. v prvom i druhom sete raz prelomil podanie talentovaného Kanaďana. V treťom dejstve na kurte dominoval. Zahrá si tretie grandslamové finále. V roku 2019 prehral v rozhodujúcom súboji na US Open po päťsetovej bitke s Nadalom.

Vo februári tohto roka na Australian Open podľahol Djokovičovi v troch setoch. "Ak vám niečo uniká pomedzi prsty, o to viac sa snažíte to získať. Prehral som dve gčandslamové finále, urobím všetko pre to, aby tretie bolo pre mňa úspešné," povedal Rus.

Dvadsaťjedenročný Kanaďan mal napriek prehre dobrú náladu a zdôraznil, že hoci túžil po víťazstve, je len na začiatku kariéry: "Som spokojný s úrovňou i výsledkami, ktoré som predviedol. Mám za sebou pozitívny týždeň, chcel som ho zavŕšiť triumfom, ale nevyšlo to. Musím to prijať, viem, že sa môžem zlepšiť a určite sa aj zlepším. Koniec koncov, napredujem správnym smerom."

muži - dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Alexander Zverev (Nem.-4) 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2, Daniil Medvedev (Rus.-2) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-12) 6:4, 7:5, 6:2