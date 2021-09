Za týždeň zarobil to, čo za kariéru: Alex Molčan si po US Open polepšil finačne i bodovo

Radosť slovenskému tenisu na poslednom grandslamovom turnaji tenisového roka urobil Alex Molčan (23), ktorý pri premiére v hlavnej súťaži na podujatí veľkej štvorky postúpil z kvalifikácie až do elitnej tridsaťdvojky!

Skončil až na prahu osemifinále na rakete Argentínčana Diega Schwartzmana 4:6, 3:6, 3:6. Za týždeň v New Yorku si polepšil finančne i bodovo.

„V každom prípade som s celkovým vystúpením na tohtoročnom US Open veľmi spokojný. Odnášam si z New Yorku iba pozitíva a budem pracovať na sebe, aby som bol lepší,“ povedal rodák z Prešova, ktorý si opäť polepšil v rebríčku.

Rok začal na 312. mieste a po US Open mu bude patriť 116. miesto, čo je len kúsok do TOP 100. A ešte menší kúsok k postu slovenskej jednotky! Tou je aktuálne 114. Norbert Gombos. K tomu si odnáša prémiu 180-tisíc USD (takmer 152-tisíc eur) pred zdanením. A to je len o trochu menej, ako Slovák zarobil v celej doterajšej kariére - 231-tisíc USD (takmer 195-tisíc eur)...

Už iba Polášek

Na poslednom grandslame má Slovensko už len jedného zástupcu. Je ním deblista Filip Polášek (36), ktorý ešte „žije“ v mužskej dvojhre s Austrálčanom Johnom Peerom (33).

V miešanej štvorhre, kde bola jeho partnerkou švajčiarska olympijská víťazka Belinda Benčičová (24), im červenú vystavil druhý nasadený americko-britský pár Desirae Krawczyková, Joe Salisbury, s ktorým prehrali 6:7, 5:7.

Možno aj preto, že Belinda mala v nohách víťazný duel o miestenku v osemifinále proti nepríjemnej Američanke Jessice Pegulovej, ktorý vyhrala 6:2, 6:4.

Aj senzácia

Sobota v New Yorku priniesla jednu senzáciu - z kola von je ženská jednotka Austrálčanka Bartyová, ktorá podľahla domácej Rogersovej 2:6, 6:1, 6:7! Američanka po zápase priznala: „Robím si poznámky o hráčkach a polovica mojich zápiskov je o Ash.“