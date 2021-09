Senzácie na US Open: Tínedžer vyradil Tsitsipasa, končí aj Osaková!

Španielsky tenista Carlos Alcaraz (18) sa postaral o najväčšiu senzáciu na tohtoročnom US Open.

V 3. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka vyradil tretieho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa po vyše štvorhodinovej päťsetovej dráme 6:3, 4:6, 7:6 (2), 0:6, 7:6 (5). V osemfinále ho čaká nemecký kvalifikant Peter Gojowczyk.

Španiel, ktorého mnohí odborníci pasujú za nástupcu Rafaela Nadala, je najmladší osemfinalista dvojhry na US Open od roku 1989. Vtedy medzi elitnú šestnástku postúpili Američania Pete Sampras a Michael Chang.

"Víťazstvo nad Stefanosom a postup do osemfinále US Open pre mňa veľa znamenajú. Odohral som najlepší zápas v kariére a získal najcennejší skalp- Splnil sa mi sen," uviedol pre akreditované médiá dojatý Alcaraz, ktorý postúpil do grandslamového osemfinále pri 10. štarte na podujatí veľkej štvorky.

Po US Open bude prvýkrát v kariére figurovať v elitnej svetovej päťdesiatke

Konči aj obhajkyňa Osaková!

Obhajkyňa trofeje Naomi Osaková z Japonska vypadla v 3. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open.

Tretia nasadená hráčka podľahla v sobotu kanadskej tínedžerke Leylah Fernandezovej v troch setoch 7:5, 6:7 (2) a 4:6.

Štvornásobná grandslamová víťazka Osaková po prehre so slzami v očiach povedala, že uvažuje, že si dá opäť pauzu od tenisu.

"V poslednej dobe sa cítim tak, že keď vyhrám, nie som šťastná, je to skôr úľava. A keď prehrám, som veľmi smutná. Myslím, že to nie je normálne," citovala ju agentúra AP.

"Úprimne nevieme, kedy bude hrať svoj ďalší zápas. Myslím, že si dám na nejaký čas pauzu," uviedla na pozápasovej tlačovej konferencii. Následne si nasadila rúško, postavila sa a odišla. Dvadsaťtriročná tenistka si dala prestávku aj po tom, čo sa pred 2. kolo odhlásila z Roland Garros. Následne vynechala aj Wimbledon.