Vynikajúca cesta debutanta Alexa Molčan na US Open: Diego hral takmer bezchybne!

Slovenský tenista Alex Molčan (23) neuspel v 3. kole dvojhry na US Open.

Grandslamový debutant podľahol v pozícii kvalifikanta turnajovej jedenástke Argentinčanovi Diegovi Sebastianovi Schwartzmanovi 4:6, 3:6, 3:6. Napriek prehre dosiahol významný míľnik.

Hneď pri premiére v hlavnej súťaži na niektorom z podujatí veľkej štvorky postúpil medzi elitnú tridsaťdvojku. V onlajn vydaní svetového rebríčka figuruje na 116. mieste, čo je jeho nové kariérové maximum. Finalista turnaja ATP v Belehrade si z Flushing Meadows odnáša prémiu 180.000 USD pred zdanením.-

Molčan v úvodnom geme čistou hrou stratil vlastné podanie, hneď vzápätí však kontroval rebrejkom a v prvom sete držal s favoritom krok. V koncovka však slávil úspech Schwartzman, ktorý za stavu 4:4 po druhý raz v zápase zobral Molčanovi servis. Argentínčan robil v dlhých výmenách menej nevynútených chýb, vedel zmeniť rytmus hry a pomôcť si kvalitným forhendom.

Na začiatku druhého dejstva viedol Molčan 2:1, Schwartzman však potom získal štyri gemy za sebou. Molčan síce pri podaní súpera znížil na 3:5, no následne opäť prišiel o podanie. V treťom sete Schwartzman vďaka brejku v ôsmom geme odskočil Molčanovi na 5:3 a zápas už dotiahol do úspešného konca. Po stopvoleji premenil vlaňajší semifinalista Roland Garros prvý mečbal. Slovenský tenis tak prišiel na US Open aj o svoje posledné želiezko v singli.

Molčan po zápase priznal, že Schwartzuman bol tvrdý oriešok. "Dnes to bol veľmi náročný zápas. Diego hral takmer bezchybne, veľmi dobre sa na kurte pohyboval. Ak som mu dal šancu, tak hneď to využil. Ja som dnes robil viac chýb, ale samozrejme to bolo spôsobené aj tým, že on hral veľmi solídne.

Mal dobrú dĺžku a presnosť úderov. Ja som sa až moc snažil niečo vymyslieť. V každom prípade som s celkovým vystúpením na tohtoročnom US Open veľmi spokojný. Odnášam si z New Yorku iba pozitíva a budem pracovať na sebe, aby som bol lepší," uviedol pre TASR zverenec trénera Ladislava Simona.



muži - dvojhra - 3. kolo:

Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-11) - Alex MOLČAN (SR) 6:4, 6:3, 6:3