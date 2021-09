Vytočený Djokovič: V hľadisku US Open mu prekážal muž

Srb Novak Djokovič (34) je v 3. kole US Open a už len päť víťazných zápasov mu chýba k naplneniu sna každého tenistu - zisku kalendárneho Grand Slamu za sezónu 2021.

Svojho druhého súpera v New Yorku Holanďana Tallona Griekspoora zvládol Djokovič bez väčších problémov 6:2, 6:3, 6:2, ale po zápase upriamil pozornosť na isté rušivé momenty. V hľadisku najväčšieho newyorského Štadióna Arthura Ashea sa podľa jeho slov nachádzal muž, ktorý zámerne v dôležitých okamihoch zápasu kričal a robil hluk. A svetový tenista číslo 1 si myslí, že to robil zámerne v jeho neprospech.

"Tento človek z nejakého pre mňa neznámeho dôvodu telefonoval a zvyšoval hlas a dokonca kričal krátko predtým, než som mal zahrať dôležitý úder. A urobil to naozaj niekoľkokrát. Nebolo to od neho pekné. To je všetko," komentoval Novak Djokovič. Na otázku, či mu prekáža hluk z hľadiska, odpovedal: "Nechápte ma zle, hluk mi všeobecne neprekáža. Myslím si, že zabávať sa pri tenise je v poriadku a pri tom vzniká aj hluk. Ak to však niekto robí znova a znova, je v tom zámer. Človek, na ktorého som poukázal, dobre vie, prečo to robil."

Až na túto "drobnosť" sa 34-ročný Srb po triumfe nad 121. hráčom sveta Griekspoorom usmieval. Základné tenisové štatistiky v jeho podaní vyvolávajú rešpekt. Pomer es a dvojchýb mal 13-5, víťazných úderov a nevynútených chýb 33-20. Z desiatich brejkových príležitostí využil šesť a 80 percent prvého podania premenil na body. "V globále som hral veľmi dobre. Som spokojný s tým, ako stúpa úroveň môjho tenisu. Všetko pokračuje správnym smerom," vyhlásil Novak Djokovič. "Pre nejaký dôvod je považovaný za jedného z najlepších tenistov histórie. A ja som to mal možnosť pocítiť. Žiadna loptička nie je pre neho stratená, na dvorci je všade, kde potrebuje byť. A keď sa mu zachce, z kontrolovanej defenzívy prejde do útoku a súperovi nedá šancu," zhodnotil Tallon Griekspoor.

Ak zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča zvládne v New Yorku aj zostávajúcich päť zápasov, výrazne zatrasie tenisovou históriou. Stane sa prvým mužským protagonistom od roku 1969 s kalendárnym Grand Slalom vo vrecku. Tiež získa 21. grandslamový titul, čím sa dostane pred dvojicu legiend Rogera Federera a Rafaela Nadala na čelo historických štatistík. Súperom Djokoviča v 3. kole bude Japonec Kei Nišikori, finalista US Open z roku 2014. Nad 56. hráčom rebríčka ATP vedie vo vzájomnej bilancii 17-2. "Som motivovaný ako kedykoľvek predtým a budem sa snažiť vydať zo seba to najlepšie. Na tom sa nič nemení," podotkol Djokovič.