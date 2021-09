Výborné výkony Slováka na US Open: Koho vyzve Molčan v boji o osemfinále?

Slovenský tenista Alex Molčan sa na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v americkom New Yorku prebojoval už do 3. kola dvojhry mužov.

Dvadsaťtriročný debutant na tomto fóre v stredajšom súboji 2. kola zdolal domáceho Brandona Nakashimu po päťsetovej bitke za 201 minút 6:3, 3:6, 1:6, 6:2, 6:4. Prešovský rodák v boji o postup do osemfinále vyzve nasadený jedenástku Argentínčana Diega Schwartzmana.

"Som veľmi šťastný, že som zvládol tento náročný päťsetový zápas pri premiére na grandslame. Bolo to nesmierne náročné, pretože som nastúpil veľmi kvalitnému hráčov. Má 20 rokov, ale v tejto sezóne potvrdzuje, že patrí medzi vychádzajúce hviezdy. Aj keď som prehrával 1:2 na sety, tak som si stále veril a dotiahol to do úspešného konca. V závere som som trochu zaváhal a v piatom sete pri svojom podaní za stavu 5:2 som nevyužil nejaké mečbale, ale za stavu 5:4 som to potvrdil a boli to úžasné pocity. V 3. kole ma čaká ďalší náročný duel. Budem sa snažiť bojovať o každú loptu a verím, že dobrý výkon predvediem aj v ďalšom kole. Uvidíme, ako to dopadne, ale budem makať naplno," povedal Alex Molčan prostredníctvom videa zverejneného na webe Slovenského tenisového zväzu (STZ). Alex Molčan aktuálne ťahá desaťzápasovú víťaznú šnúru, keď pred úspešnou kvalifikáciou na US Open ovládol challenger v Liberci.

Molčan proti Nakashimovi získal prvý set, v ktorom súpera brejkol vo štvrtej hre a sám si udržal podanie. V druhom sa situácia otočila a mladý Američan po brejku rovnako v štvrtej hre vyrovnal na 1:1. V treťom sete sa Slovákovi nedarilo, až trikrát prišiel o servis a prehral ho hladko 1:6. To ho však nezlomilo a prostredníctvom dvoch brejkov vo štvrtom sete si vynútil aj piaty. V ňom veľmi rýchlo viedol už 4:0, neskôr pri náskoku 5:2 nepremenil dva mečbaly pri vlastnom podaní, no nasledujúci servis už zužitkoval na postup.

V stredu sa nedarilo Kristíne Kučovej, ktorá v druhom kole dvojhry žien podľahla dvanástke "pavúka" Rumunke Simone Halepovej za 70 minút 3:6, 1:6. Slovenka v prvom sete až trikrát prišla o servis a favoritku obrala o jedno podanie, v druhom ju rumunská tenistka brejkla dvakrát a zaistili si postup ďalej.

Vo štvrtok čaká duel 2. kola aj na Annu Karolínu Schmiedlovú, ktorá vyzve Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú. Do hry vstúpi už aj deblista Filip Polášek, po boku Austrálčana Johna Peersa ako nasadené osmičky vyzvú britský pár Luke Bambridge, Ken Skupski.