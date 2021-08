Dnes v New Yorku štartuje US Open: Stane sa Djokovič nesmrteľným?

Čaká ho posledná prekážka. Srb Novak Djokovič (34) sa môže na tohtoročnom US Open nezmazateľne zapísať do tenisovej histórie.

V prípade triumfu v New Yorku zavŕši pravý Grand Slam a získa rekordný 21. titul z podujatí veľkej štvorky. Vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje v jednej sezóne sa naposledy podarilo legendárnemu Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969!

Djokovič v tomto roku nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani vo Wimbledone a v historických tabuľkách sa dotiahol na svojich veľkých rivalov - Švajčiara Rogera Federeraa Španiela Rafaela Nadala.

„Uvedomujem si, že mám veľkú šancu dosiahnuť významný míľnik. Mám obrovskú motiváciu a urobím všetko pre to, aby som na US Open predviedol svoj najlepší tenis,“ uviedol líder svetového rebríčka Djokovič.

„Nole“ bol vo Flushing Meadows najväčším favoritom aj vlani. V osemfinále proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi ho však diskvalifikovali za odpálenie loptičky do tváre čiarovej rozhodkyne.

„Bolo to veľmi frustrujúce, dokázal som sa však otriasť.V tomto roku zatiaľ všetko do seba zapadá. Neveril som, že pred US Open budem mať šancu zavŕšiť kalendárny Grand Slam, vždy som však tvrdil, že v tenise mám tie najvyššie ciele,“ dodal Djokovič, ktorý v úvodnom kole v utorok nastúpi proti dánskemu kvalifikantovi Holgerovi Vitusovi Nödskovovi Runemu.

V New Yorku budú okrem Federera s Nadalom pre zranenia chýbať aj ďalší traja šampióni - obhajca titulu Rakúšan Dominic Thiem, Argentínčan Juan Martin del Potro i Švajčiar Stan Wawrinka. Najvážnejšími súpermi Djokoviča by mali byť Rus Daniil Medvedev, Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Srba v semifinále olympijského turnaja v Tokiu.

Slovenský tenis bude mať v singli štyri želiezkav ohni. Medzi mužmi sa okrem Norberta Gombosav hlavnej súťaži predstaví aj úspešný kvalifikant Alex Molčan. V súťaži žien štartujú Anna Karolína Schmiedlová s Kristínou Kučovou.

Iba očkovaní

Tenisové US Open budú môcť z hľadiska sledovať iba diváci s minimálne jednou dávkou očkovania proti koronavírusu. Rozhodlo o tom vedenie mesta New York. Potvrdením o očkovaní sa bude musieť preukázať pri vstupe do areálu každý majiteľ vstupenky starší ako dvanásť rokov.