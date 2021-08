Podarí sa mu to už na US Open? Djokovič je pred bránami obrovského cieľa

Srb Novak Djokovič sa môže na tohtoročnom US Open nezmazateľne zapísať do tenisovej histórie.

V prípade triumfu v New Yorku zavŕši kalendárny Grand Slam a získa rekordný 21. titul z podujatí veľkej štvorky. Vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje v jednej sezóne sa naposledy podarilo legendárnemu Austrálčanovi Rodovi Laverovi v roku 1969.

Djokovič v tomto roku nenašiel premožiteľa na Australian Open, Roland Garros ani vo Wimbledone a v historických tabuľkách sa dotiahol na svojich veľkých rivalov Švajčiara Rogera Federera so Španielom Rafaelom Nadalom. "Uvedomujem si, že mám veľkú šancu dosiahnuť významný míľnik. Mám obrovskú motiváciu a urobím všetko pre to, aby som na US Open predviedol svoj najlepší tenis," uviedol líder svetového rebríčka ATP pre akreditované médiá.

"Nole" bol vo Flushing Meadows najväčší favorit aj vlani. V osemfinále proti Španielovi Pablovi Carrenovi-Bustovi ho však diskvalifikovali za odpálenie loptičky do tváre čiarovej rozhodkyne. "Bolo to veľmi frustrujúce, dokázal som sa však otriasť. V tomto roku zatiaľ všetko do seba zapadá. Neveril som, že pred US Open budem mať šancu zavŕšiť kalendárny Grand Slam, vždy som však tvrdil, že v tenise mám tie najvyššie ciele," dodal Djokovič, ktorý v úvodnom kole v utorok nastúpi proti dánskemu kvalifikantovi Holgerovi Vitusovi Nödskovovi Runemu.

V New Yorku budú okrem Federera s Nadalom pre zranenia chýbať aj ďalší traja šampióni - obhajca titulu Rakúšan Dominic Thiem, Argentínčan Juan Martin del Potro i Švajčiar Stan Wawrinka. Najvážnejšími súpermi Djokoviča by mali byť Rus Daniil Medvedev, Grék Stefanos Tsitsipas a Nemec Alexander Zverev, ktorý zdolal Srba v semifinále olympijského turnaja v Tokiu.