Olympijského víťaza doháňa minulosť: Nemôžeš zomrieť v mojej izbe

Tenistu Alexandra Zvereva opäť spájajú s údajným domácim násilím voči svojej bývalej priateľke.

Americký magazín Slate uverejnil článok s jednotlivými časťami rozhovorov, kde bývalá priateľka tenistu Olza Šarypovová opisuje údajné domáce násilie zo strany Zvereva.

Všetko sa malo začať pred približne dvoma rokmi, v tom čase Ruska avizovala stupňujúce sa agresívne chovanie, známy tenista ju mal dusiť vankúšom. Šarypovová sa však s rodeným Rusom reprezentujúcim Nemecko nerozišla, odcestovala s ním na ďalší turnaj, kde malo z jeho strany dôjsť k prvému úderu do tváre.

Bývalá priateľka Zvereva na tom bola podľa vlastných vyjadrení dokonca tak zle, že sa pokúsila o samovraždu. Na hotelovej izbe sa zamkla do kúpeľne a snažila sa predávkovať inzulínom. „Pichla som si to, chcela som to celé ukončiť, nemohla som to vydržať,“ prezradila novinárovi Benovi Rothenbergovi. Rusku vtedy zachránil jeden z organizátorov, ten jej podal glukózové tablety na prerušenie účinkov inzulínu.

Zakrátko prišlo zo strany Šarypovovej k ďalšiemu pokusu o samovraždu, takmer identickému. V tom čase jej podal pomoc práve Alexander Zverev, ktorý ju po príchode na izbu našiel ležať na zemi. „Prečo mi toto robíš. Chápeš, čo si teraz spravila? Ak zomrieš na mojej izbe, budem mať veľký problém. A ešte vravíš, že nechceš žiť kvôli mne?,“ mali znieť jeho slová podľa Šarypovovej.

Deň po tomto incidente mal nastať ďalší, kedy tenista svoju vtedajšiu priateľku údajne surovo zbil. Pomyselný pohár trpezlivosti prekypel a Šarypovová zverejnila svoju verziu udalostí na Instagram. ATP v tom čase prinieslo vyhlásenie odsudzujúce akékoľvek prejavy domáceho násilia. Rusku však nekontaktoval a Zverev všetky obvinenia odmietol.

Šarypovová sa momentálne nachádza doma v Rusku, kde si našla prácu v dobrej firme. Problémy so Zverevom nechce riešiť súdnou cestou, iba chce povzbudiť ostatné ženy trpiace rovnakými problémami.