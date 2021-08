Americká tenistka Venus Williamsová odriekla účasť na grandslamovom turnaji US Open pre zranenie nohy.

Oznámila to iba pár hodín po tom, ako sa odhlásila jej sestra Serena, ktorú tiež trápia zdravotné problémy.

"Ja ani moja sestra nemáme dobré správy. Mám problémy s nohou a nie som schopná hrať na US Open, je to obrovské sklamanie," citovala agentúra AFP Venus Williamsovú, ktorá mala štartovať na US Open na základe voľnej karty.