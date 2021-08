Čo spája Federera a Jamesa ? Klub elitných miliardárov

Na otázku sa núka niekoľko odpovedí, ale táto je najčerstvejšia: obe športové esá sa ocitli v klube elitných miliardárov. Tenista Roger Federer a basketbalista LeBron James (36) zarobili počas svojej kariéry neuveriteľnú miliardu dolárov (viac ako 850 miliónov eur).

Najskôr sa dostal do exkluzívneho klubu miliardárov svetového športu švajčiarsky tenisový maestro Roger Federer, ktorý dosiahol túto hranicu ešte v júni.

Túto neskutočnú hranicu zárobku v kariére dosiahol 20-násobný grandslamový šampión nielen hernými bonusmi v tenise, ale meno Federer sa už dávno stalo globálnou značkou.

Vďaka sponzorom, akými sú Nike (do roku 2018), Rolex, Uniqlo a Co, superstar, ktorá nedávno oslávila 40. narodeniny, dostávala lukratívne zmluvy.

Najnovším menom na tomto stále ešte skromnom zozname je slávny basketbalista LeBron James (36), ktorý sa do klubu dostal ako šiesty v poradí.

Šesťnásobný šampión je prvým aktívnym hráčom NBA, ktorý to dokázal. Hviezda Los Angeles Lakers, ktorá sa nedávno ocitla aj na striebornom plátne: hrá sám seba vo filme „Space Jam: A New Legacy“, a práve tento kšeft bol podľa odborníkov poslednou kvapkou na to, aby sa stal miliardárom. Okrem toho má lukratívne kontrakty so značkami, ako sú AT

Pred touto dvojicou hranicu snov prekonali iba štyria aktívni športovci, a to futbalisti Cristiano Ronaldo (36) a Lionel Messi (34), boxer Floyd Mayweather (44) a golfový gigant Tiger Woods (45).