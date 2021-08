Zavládne v celom tenisovom svete smútok? Federer prišiel o US open, v hre je aj úplny koniec kariéry

Fenomenálny švajčiarsky tenista Roger Federer musí absolvovať po dvoch aj tretiu operáciu pravého kolena a čaká ho viacmesačná pauza.

Nadchádzajúci záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open bude bez neho. Čerstvý štyridsiatnik sa už tento rok na súťažných dvorcoch neobjaví a v ohrození je možno aj pokračovanie jeho mimoriadne úspešnej kariéry.

Federer odohral tento rok len 13 súťažných zápasov na piatich turnajoch s bilanciou 9-4. Na Roland Garros v Paríži dokráčal do osemfinále, na londýnskej tráve vo Wimbledone uhral o jedno kolo viac. Aktuálne na sociálnych sieťach priznal, že hral s bolesťou kolena. "Počas trávnatej časti sezóny som absolvoval niekoľko prehliadok kolena a dospel som k záveru, že takto to ďalej nemôže pokračovať. Potrebný je ďalší operačný zákrok. Bude to tak lepšie zo strednodobého aj dlhodobého hľadiska," vyhlásil Federer vo svojom videu na Instagrame.

Držiteľ 20 grandslamových trofejí vo dvojhre bojuje a stále odmieta blížiaci sa koniec jeho kariéry. Napriek malému počtu turnajov v tomto roku verí v zlepšenie zdravotného stavu a pokračovanie na vrcholnej úrovni. Po Australian Open 2020 bol viac ako rok mimo diania, teraz ho čaká čosi podobné. "V niektorých ohľadoch to bude ťažké. Viem však, že je správne to, čo robím. Chcem byť zdravý a dúfať, že sa budem môcť vrátiť na okruh ATP," doplnil Federer.

Podľa denníka Blick švajčiarsky tenisový elegán v zložitej situácii a so štvrtým krížikom na chrbte definitívne pochopil, že už nebude zbierať veľké tituly, ale tenis stále miluje rovnako ako svoju rodinu. "Už to nebude o turnajových triumfoch. Jeho najväčším víťazstvom bude návrat na profesionálny okruh," napísali Švajčiari. "Federerovi hrozí aj to, že po aktuálnej pauze sa už nevráti. V tej chvíli sa zrúti svet. Nie však jemu, ale miliónom jeho fanúšikov," dodal Blick na svojom webe.