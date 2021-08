Nečakané rozhodnutie po zisku titulu: Slovenská tenistka ukončila kariéru!

Slovenská tenistka Chantal Škamlová ukončila profesionálnu kariéru.

27-ročná Škamlová sa s kariérou rozlúčila víťazne, keď spoločne s ďalšou Slovenkou Radkou Zelníčkovou vyhrala turnaj ITF WTT W15 v Bratislave. Bol to zároveň jej 40-ty triumf vo štvorhre v kariére.

"Bol to môj posledný zápas v kariére. Vždy som si priala odísť víťazne. Nemôžem uveriť, že sa mi to splnilo. Čerešničkou na torte bol lob, ktorým som ukončila finálový zápas. Práve tento úder ma počas celej kariéry špecifikoval. Bola to krásna jazda plná radosti, smútku, výhier, prehier, samoty i priateľstva," napísala Škamlová na sociálnej sieti.

Za jej najväčší úspech sa považuje titul vo štvorhre v juniorskej kategórii na Australii Open, ktorý vyhrala po boku Jany Čepelovej. Najvyššie sa v rebríčku WRA prepracovala na 218. preičku, na okruhu ITF vyhrala 12 singlových titulov.

"To že tu dnes stojím s mojim 40-tym titulom zo štvorhry, s premeneným matchballom víťazným lobom, je pre mňa niečo magické. Je to až neuveriteľne nádherné, ako sa nám život dokáže v jednej chvíli za všetko odvďačiť a ja nemôžem byt momentálne šťastnejšia a vďačnejšia za celú moju kariéru," dodala Chantal.