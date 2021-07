Djokovičov najlepší výkov v Tokiu: Nišikorimu dovolil uhrať dva gemy

Srbský tenista Novak Djokovič sa stal druhým semifinalistom dvojhry na OH v Tokiu. Najvyššie nasadený hráč si vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase bez väčších problémov poradil s Japoncom Keiom Nišikorim za hodinu a 22 minút 6:2, 6:0.

Djokovič mal ideálny vstup do zápasu, keď súperove podanie zlomil už v druhom geme. Svoj servis si postrážil a za stavu 5:2 brejkol súpera aj druhýkrát. Srb bol suverénny aj v druhom sete, v ktorom trikrát vzal Nišikorimu podanie, svoje si bez problémov postrážil a jednoznačný triumf zavŕšil "kanárom". V boji o finále narazí na víťaza súboja medzi Alexandrom Zverevom a Jeremym Chardym.

Prvým semifinalistom sa stal dvanásty nasadený Rus Karen Chačanov štartujúci pod hlavičkou národného olympijského výboru. Vo štvrťfinále si poradil so štrnástkou podujatia Francúzom Ugom Humbertom v troch setoch 7:6 (4), 4:6 a 6:3.

V prvom sete si obaja hráči držali servis až do tajbrejku, v ktorom Chačanov odskočil na 4:1 a náskok si ustrážil. O osude druhého dejstva rozhodol brejk Humberta už v prvej hre, postupujúceho tak určil rozhodujúci tretí set. V ňom ruský tenista zobral súperovi podanie vo štvrtom geme a za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal.

Chačanov sa v boji o finále stretne s úspešnejším z duelu medzi krajanom, druhým nasadeným Daniilom Medvedevom a šestkou "pavúka" Pablom Carrenom-Bustom zo Španielska.

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Kei Nišikori (Jap.) 6:2, 6:0, Karen Chačanov (ROC-12) - Ugo Humbert (Fr.-14) 7:6 (4), 4:6, 6:3, Pablo Carreno-Busta (Šp.-6) - Daniil Medvedev (Rus.-2) 6:2, 7:6 (5), Alexander Zverev (Nem.-4) - Jeremy Chardy (Fr.) 6:4, 6:1.

Benčičová vo finále dvojhry proti Vondroušovej

Česká tenistka Markéta Vondroušová postúpila do finále dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V semifinále si poradila so šiestou nasadenou Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou za 65 minút 6:3, 6:1. Vo finále, ktoré je na programe v sobotu 31. júla, sa stretne so Švajčiarkou Belindou Benčičovou. V zápase o bronz nastúpi Svitolinová proti Jelene Rybakinovej z Kazachstanu.

Ženy - dvojhra - semifinále:

Markéta Vondroušová (ČR) - Jelina Svitolinová (Ukr.-6) 6:3, 6:1, Belinda Benčičová (Švaj.-9) - Jelena Rybakinová (Kaz.-15) 7:6 (2), 4:6, 6:3.