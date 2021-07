Slováci spoznali olympijský žreb: Gombos proti Američanovi Gironovi

Slovenský tenista Norbert Gombos nastúpi v 1. kole dvojhry na OH 2020 v Tokiu proti Američanovi Marcosovi Gironovi.

Lukáš Klein sa stretne s Austrálčanom Jamesom Duckworthom. V úvodnom kole štvorhry si Filip Polášek s Kleinom zmerajú sily so štvrtým nasadeným párom Aslan Karacev, Daniil Medvedev reprezentujúcim Ruský olympijský výbor (ROC). Rozhodol o tom štvrtkový žreb.

Pre všetkých troch slovenských zástupcov to bude v Ariake Tennis Parku olympijská premiéra. Gombos má s Gironom negatívnu bilanciu 0:1, v tomto roku s ním prehral hladko v dvoch setoch v kvalifikácii halového turnaja ATP v Rotterdame. V prípade postupu cez Američana by ho v 2. kole čakal víťaz duelu medzi siedmym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom a Japoncom Keim Nišikorim. Klein dostal šancu štartovať aj vo dvojhre po odhláškach viacerých hráčov. V prípade triumfu nad Duckworthom by si skrížil rakety s úspešnejším z ďalšieho rusko-japonského súboja medzi Karenom Chačanovom a Jošihitom Nišiokom.

Líder rebríčka ATP Novak Djokovič má v 1. kole za súpera Huga Delliena z Bolívie, 139. hráča sveta. Turnajovou dvojkou je Rus Daniil Medvedev, ktorý sa na úvod stretne s Kazachom Alexandrom Bublikom. V ženskom singlovom "pavúku" narazí domáca favoritka Naomi Osaková v prvom kole na Čeng Saj-saj z Číny. Najvyššie nasadená Austrálčanka Ashleigh Bartyová si zmeria sily so Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou. Tenisový turnaj sa začne v sobotu.