Sama tomu nemôže uveriť: Šramková vyradila na turnaji legendárnu Kvitovú

Slovenská tenistka Rebecca Šramková dosiahla cenný triumf na turnaji WTA v Prahe.

V pondelkovom prvom kole dvojhry zdolala najvyššie nasadenú Petru Kvitovú 7:6 (5), 3:6, 6:4. V ďalšom kole sa stretne s víťazkou duelu medzi Nemkou Monou Barthelovou a krajankou Viktóriou Kužmovou.

V prvom sete si Šramková i Kvitová držali servis až do deviatej hry. V nej Češka získala brejk, no vzápätí ani ona nezvládla svoje podanie a dovolila Slovenke vyrovnať. Šramková však opäť stratila podanie, rovnako ako domáca tenistka a séria brejkov pokračovala i v tajbrejku. V skrátenej hre prehrávala Kvitová 2:4, no dokázala otočiť na 5:4. Potom však prehrala dve svoje podania a nenasadená Slovenka premenila setbal.

V druhej časti hry dokázala Kvitová získať kľúčový bod vo ôsmom geme a napokon i celý set, no v treťom sa opäť zopakovala situácia z prvého setu, keď mali obe hráčky problém udržať si podanie. Šramková v šiestej hre brejkla súperku na 4:2, hoci následne dovolila Češke skorigovať a za stavu 5:3 premárnila možnosť ukončiť zápas pri svojom servise, ani Kvitová nevyužila príležitosť a svetová dvanástka napokon prehrala s 232. hráčkou rebríčka WTA 4:6.

"Nemôžem tomu uveriť, sama som prekvapená, čo som tu práve dosiahla. V priebehu druhého setu som začala dostávať kŕče v pravom lýtku. Zachránilo ma, našťastie, magnézium, ale aj tak som to už cítila až do konca zápasu. Petru však tiež trápili nejaké zdravotné problémy, tak aj to ma udržalo pri živote," citoval Šramkovú web Slovenského tenisového zväzu stz.sk.

1. kolo - dvojhra

Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Petra Kvitová (ČR-1) 7:6 (5), 6:3, 6:4