Djokovič sa naplno sústredí na sezónny Grand Slam: Čo ho odrádza od účasti na olympiáde?

Srbský tenista Novak Djokovič po víťazstve na grandslamovom turnaji vo Wimbledone verí, že sa stane tretím tenistom v histórii, ktorý získal sezónny Grand Slam.

Víťazstvom na tráve v All England Clube nadviazal na nedávne triumfy na Roland Garros a Australian Open a upevnil si post svetovej jednotky. "Cítim, že som v skvelej forme, hrám dobrý tenis a získať kalendárny Grand Slam je v súčasnosti moja hlavná priorita," vyhlásil po turnaji.

K tomu, aby dosiahol mimoriadnu métu štyroch prvenstiev na grandslamovom turnaji v jednom roku, potrebuje ešte vyhrať US Open, ktorý štartuje 30. augusta. Triumfovať v jednom roku na všetkých turnajoch veľkej štvorky sa v tenisovej histórii spomedzi mužov podarilo iba Američanovi Donovi Budgeovi (1938) a dvakrát Austrálčanovi Rodovi Laverovi (1962, 1969). Srb verí, že v sezóne, v ktorej stanovil nové maximum v počte týždňov na čele rebríčka ATP (328), môže dosiahnuť na míľnik. Ten svetový tenis nevidel už 52 rokov. Pritom v hre je dokonca aj tzv. Golden Slam, ktorý zahŕňa okrem spomínaných turnajov aj víťazstvo na olympiáde.

Rozbehnutý Djokovič si uvedomuje, že šanca na takýto unikátny zápis už nemusí prísť, ale o účasti na OH v Tokiu zatiaľ nemá jasno. Tenisový turnaj v Tokiu odštartuje 24. júla, vyvrcholí 1. augusta: "Ešte si to musím premyslieť. Je to päťdesiat na päťdesiat pre to, čo som v uplynulých dňoch počul," citovala Djokoviča agentúra AFP. Od účasti na olympiáde ho odrádza neúčasť divákov, ale aj viaceré obmedzenia: "Nemôžem si vziať ani svojho vypletača, ktorý je dôležitá súčasť môjho tímu."

V Tokiu sa nepredstavia ani jeho najväčší konkurenti Roger Federer, Rafael Nadal či Dominic Thiem, čo by zvýšilo jeho šancu na zlatú medailu. Triumfovať v jednom roku na štyroch Grand Slamoch a aj OH sa doteraz podarilo iba Nemke Stefi Graffovej v roku 1988. Djokovičovi chýba v zbierke úspechov zlato z OH a v Tokiu by bol najväčší favorit. "Mám veľké šťastie, že sa mi takáto forma zišla v jednom roku. Nečakal som to, ale je pravda, že vždy som sníval o dosahovaní najväčších cieľov," povedal Djokovič po šiestom triumfe vo Wimbledone.

Na londýnskej tráve zaokrúhlil počet grandslamových prvenstiev na 20, čím sa vyrovnal najväčším rivalom Nadalovi a Federerovi. Prvý menovaný na treťom grandslame sezóny neštartoval, Federer vypadol vo štvrťfinále s Poliakom Hubertom Hurkaczom. Djokovič kráčal pavúkom suverénne, v siedmich zápasoch stratil iba dva sety. Druhý z nich v úvode finále proti Talianovi Matteovi Berrettinimu. Postupne však prevzal kontrolu nad zápasom, zvýšil presnosť úderov, vyhol sa nevynúteným chybám a v zlomových momentoch zachoval chladnú hlavu. Väčšiu podporu 15-tisícového publika mal Berrettini, obaja však dostali po zápase uznanlivý potlesk. Pre Djokoviča znamenal triumf vo Wimbledone už 85. turnajovú trofej, na ktorú dosiahol v 121. finále, svojom siedmom wimbledonskom (6 víťazstiev, 1 prehra).

Víťazstvo Djokoviča predĺžilo víťaznú sériu štvorice Federer, Nadal, Djokovič a Andy Murray, ktorá sa strieda na vrchole najprestížnejšieho turnaja od roku 2003 (za rovnaké obdobie mal ženský turnaj 10 rôznych víťaziek). "Práve Roger s Rafom sú dôvody, prečo na sebe neustále pracujem a posúvam sa. Spočiatku som s nimi prehrával veľké zápasy, no ukázali mi, že musím byť psychicky, takticky aj fyzicky silnejší," priznal "Nole," ktorý verí, že by mohol dosiahnuť najviac grandslamov zo spomínanej trojice velikánov. "Je to úžasná jazda a snáď sa teraz neskončí. My traja ešte nespomaľujeme," povedal po 20. titule. Trojica Federer, Nadal, Djokovič vyhrala rovných 60 z uplynulých 71 grandslamových. Rovnako ako v minulosti, aj po Srbovom triumfe v Londýne si jej členovia navzájom vymenili komplimenty. "Novak, gratulujem ti k 20. majoru. Som hrdý na to, že mám možnosť hrať v mimoriadnej ére tenisových šampiónov," napísal Federer na Twitteri.



20 grandslamových titulov Novaka Djokoviča:

9 x Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021)

2 x Roland Garros (2016, 2021)

6 x Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021)

3 x US Open (2011, 2015, 2018)